Atlona bringt eine Alternative zu Touchpanels für die AV-Steuerung auf den Markt: Der AT-VKP-8E bietet eine IP-basierte Systemsteuerung. Laut Atlona eignet sich für Umgebungen, wo eine einfache und klare Tastenfeld-Schnittstelle bevorzugt wird. Dazu gehören Klassenzimmer oder kleine Besprechungsräume. Atlona präsentiert das Gerät auf der ISE 2024 vom 30. Januar bis 2. Februar am Stand 2Q300.

„Wir haben diesen neuen Tastenfeld-Controller entworfen, um einige Schwächen von Touchpanel-Steuerungssystemen in einfacheren Anwendungen zu adressieren“, sagt Justin Kennedy, Produktmanager für Atlona. Der VKP-8E verfügt über acht Tasten, die für die Steuerung von Ein/Aus des Displays, Quellenauswahl, Lautstärkeregler und andere Systemfunktionen konfiguriert werden können. Die Anzeige erfolgt über ein 2,7-Zoll E-Paper-Display. Der User kann zwischen verschiedenen Display-Layouts wählen und benutzerdefinierten Text sowie Symbole mit den Tasten verknüpfen.

Zur Anzeige des Systemstatus lassen sich RGB-LEDs und eine mehrstufige Füllstandsanzeige verwenden. Der PoE-LAN-Anschluss versorgt den Controller mit Strom und ermöglicht die Steuerung von Geräten über Ethernet. Ein RS-232-Anschluss ist für die serielle Steuerung älterer Geräte vorhanden.

Der VKP-8E wird mit der neuen Online-Konfigurations- und Managementplattform Atlona Cloud eingerichtet. Auf Atlona Cloud können User das E-Paper-Label/Symbol und LED-Farbe für jede Taste definieren. Ebenso festlegen können sie Makros zur Steuerung von Raumtechnologie, die aus einer Datenbank von Atlona- und Drittanbieter-Treibern hinzugefügt wurden. Vorab stehen konfigurierte Vorlagen für die beliebtesten Switches zur Verfügung. Nach Abschluss der Einrichtung lässt sich die Konfigurationsdatei aus der Cloud auf das Tastenfeld übertragen werden, oder offline über das lokale Netzwerk.

Der Tastenfeld-Controller ist in zwei Wandmontageformen erhältlich. Der VKP-8E ist für Einbaukästen in Nordamerika konzipiert. Die Version AT-VKP-8E-EU ist für Einbaukästen in den EU- und UK-Regionen vorgesehen. Beide kommen mit schwarzen und weißen Blenden, die über Magnete mit dem Tastenfeld verbunden werden.

Atlona stellt auf der ISE in Barcelona am Stand 2Q300 aus. Die Messe beginnt am 30. Januar und endet am 2. Februar.

