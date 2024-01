AV Stumpfl will auf der ISE 2024 eine neue Hardware-Generation (Gen 2) für seine Medienserver Pixera One und Pixera Two vorstellen. Die Pixera-Medienserver des österreichischen Unternehmens haben eine weltweite Userbasis an Produktionsfirmen, die die sowohl für Festinstallationen oder Live-Shows verwenden. Die speziell vorkonfigurierte Version des Pixera Two Hardwaresystems – Pixera Two RS – soll sich vor allem für Cross-Rental-Szenarien eignen.

Außerdem stellt AV Stumpfl die Softwarefeatures der Pixera Version 2.0 vor. Vergangenes Jahr vorgestellt, stellt das Unternehmen erneut die Multi-User-Workflowfeatures vor. Sie erlauben es Operatoren, komplette Projekte oder einzelne Teile, wie zum Beispiel Warpings, in Echtzeit mit ihrem Team zu teilen. Das soll die Arbeit an komplexen Installationen und Produktionen flexibler und effizienter gestalten. Als weitere Neuerung hebt AV Stumpfl das Feature „Content Remapping“ hervor.

Harry Gladow, Pixera Executive Director, sagt zur Version 2.0: „Während des gesamten Entwicklungsprozesses der Version 2.0 haben wir viel wichtiges Feedback von extrem erfahrenen AV-Profis erhalten, welches wir uns zu Herzen genommen haben. Das Resultat ist nicht weniger als das nächste große Kapitel für PIXERA. Die ISE ist der perfekte Ort, um die extreme Vielseitigkeit unserer Plattform vorzustellen.“

Auf der ISE wird AV Stumpfl zudem eine Neuheit im Bereich Projektionsleinwände vorstellen, dem zweiten Geschäftsbereich des Unternehmens: Die neue Anyshape-Technologie soll es ermöglichen, verschiedene Formen mit einer Fläche herzustellen. Zudem präsentiert das Unternehmen 21:9-Produkte in Form des mobilen Monoblox-Projektionswandsystems.

AV Stumpfl wird auf der ISE in Barcelona vom 30. Januar bis zum 02. Februar am Stand 3A500 ausstellen.

