Die Wiener TV-Manufaktur C Seed bringt den absoluten Luxus-Fernseher auf die ISE: den aufklappbaren 4K-MicroLED-TV, den wir bei invidis seit seiner Entwicklung beobachten. Mit nach Barcelona darf das neueste Indoor-Modell – der N1 – in 137 Zoll. So können ihn Besucher direkt mit All-in-One-MicroLEDs wie Samsungs The Wall vergleichen. Die bewegen sich preislich in einem ähnlichen Bereich und lassen sich auch von der Bildqualität mit dem C-Seed-Fernseher vergleichen. Doch beim C Seed beginnt die eigentliche Show schon bevor das Bild auf den Screen kommt:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In einer flüssigen Slow-Motion-Bewegung, die 60 Sekunden dauert, stellt sich der Metallsockel senkrecht auf. In weiteren 25 Sekunden entfaltet sich der Screen dann wie ein Fächer. Die patentierte Adaptive Gap Calibration von C Seed lässt die Ränder zwischen den Bildschirmpanels verschwinden, sodass man dem Screen seine Sechsfaltigkeit nicht mehr ansieht. Der N1 verfügt zudem über ein integriertes Lautsprechersystem mit zwei 100-Watt-Breitbandlautsprechern.

Der N1 ist der Nachfolger des M1, der im Boden eingebaut wird. Der N1 verschwindet nicht mehr vollständig, sondern bleibt im Sockel eingeklappt stehen. In einem geräumigen, durch-designten Zimmer soll er wie eine Skulptur wirken – so die Idee von C-Seed. Auch ist er nicht mehr ganz so teuer wie sein Vorgänger, wenn auch einem Einstiegspreis von rund 200.000 US Dollar immer noch super-exklusiv.

Die Fernseher von C Seed sind „made to order“. Seit 2023 gibt es sogar eine Outdoor-Version, die C-Seed schon an erste Yacht- oder Villenbesitzer verkaufen konnte. Auf der ISE ist der exklusive TV in Halle 2 am Stand 2E390 hinter der Cedia Smart Home Technology Stage zu sehen.

