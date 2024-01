Der diesjährige ISE-Messeauftritt von Interactive Scape widmet sich vor allem dem schnell wachsenden globalen Partnernetzwerk . Im Vordergrund steht dabei die gemeinsame Präsentation mit seinem Schweizer Technologiepartner Advanced Silicon.

Zusammen werden sie ihre neuesten Produkte und Entwicklungen rund um die Scape-X-Objekterkennungstechnologie vorstellen. „Gemeinsam mit Interactive Scape haben wir eine robuste und leistungsfähige Hardware-Plattform entwickelt, die von Kunden auf der ganzen Welt genutzt wird. Wir glauben fest an das bahnbrechende Potenzial dieser Technologie und sehen sie als den zukünftigen Standard für Mensch-Maschine-Schnittstellen. Durch die Integration von Scape X in unsere Systeme werden wir einige der fortschrittlichsten und wettbewerbsfähigsten interaktiven Plattformen auf den Markt bringen“, sagt Hussein Ballan, CEO von Advanced Silicon.

Mit Partnern stark

Außerdem wird Interactive Scape mit ausgewählten Partnern täglich wechselnde Softwarelösungen vorstellen, welche die Technologie des Unternehmens nutzen. Diese Präsentationen finden an einem eigens dafür vorgesehenen Partnertisch statt und sollen die Vielseitigkeit der Scape-X-Technologie in verschiedenen Branchen und Regionen zeigen. Darunter finden sich Anwendungen von Warehouse of Interactive Machines, DV Signage, Digimago und Smartperform. An einer speziellen Partnerwand werden zudem das Partnernetzwerk von Interactive Scape und die verschiedenen Partnerschaftsoptionen genauer vorstellen.

Mike Rothmund, CCO von Interactive Scape, erklärt, dass das Unternehmen sehr daran interessiert ist, weitere Partnerschaften zu schließen. „Interactive Scape expandiert mit der marktführenden Multitouch- und Objekterkennungstechnologie ambitioniert auf globaler Ebene. Dafür schließen wir uns mit erstklassigen Distributoren, Kreativen und Softwarepartnern zusammen, um in einem breiten Spektrum von Branchen Innovationen zu schaffen – von Smart City und Hightech-Kontrollräumen bis hin zu New-Work Szenarien, Retail-Umgebungen und interaktiven Showrooms.“

Der Stand von Interactive Scape befindet sich in Halle 2, Stand 2U200.

Zusätzlich kooperiert Interactive Scape für einen besonderen Showcase mit dem Unternehmen Ventuz. Auf dessen Stand 5F400 zeigt ein Exponat die intelligente Erkennung von Untersetzern auf einem Interactive-Scape-Tisch und veranschaulicht so spielerisch interaktive Anwendungsfälle die mit den nativ kompatiblen Plattformen der beiden Firmen möglich sind.

