Dise, Entwickler einer digitalen Instore Experience Management Platform, hat die Veröffentlichung einer neuen Playout-Engine für diese angekündigt. Die Engine der nächsten Generation soll einen großen Leistungssprung aufweisen; mit modernen Web-Technologien sollen auf diese Weise die zukünftigen Anforderungen an die Customer Experience im Retail erfüllt werden.

Mit der neuen Version wechselt Dise nun endgültig auf die HTML5-Technologie. Zudem verfolgt das Unternehmen einen plattformübergreifenden Ansatz, mit den gleichen Funktionen auf einer Vielzahl von Endgeräten. Dies soll es Digitalagenturen ermöglichen, auch digitale Retail-Auftritte als Teil eines einheitlichen Kundenerlebnisses zu behandeln.

„Wir sind sehr stolz darauf, endlich zeigen zu können, was unsere nächste Generation der Playout-Engine kann“, sagt Daniel Bloch, CPO von Dise. „Nach mehr als einem Jahr der Entwicklung haben wir unsere hohen Erwartungen an Leistung und Fähigkeiten übertroffen. Gleichzeitig können wir nun endlich eine plattformübergreifende Unterstützung mit den gleichen mit den gleichen Schlüsselfunktionen und Kompatibilität auf SOC-Geräten und externen Media-Playern. Das macht mehr Projekte erschwinglich und erzeugt einen besseren ROI für unsere Partner und Kunden.“

Schnelle Framerates, offene API

Die upgegradete Engine soll sich durch sehr schnelle Framerates auszeichnen. Zudem hat Dise den Geräteverwaltungs-Watchdog um Alarmfunktionen für Integratoren erweitert. Dazu gehören Auslöser, lokale dynamische Datenquellen und Integrationen von Drittanbietern. Die Plattform unterstützt eine umfangreiche Liste von webkompatiblen Formaten und Technologien, einschließlich HTML5/CSS, WebM und Websockets, sowie Javascript-Bibliotheken und Animationsplattformen.

Eine offene API ermöglicht eine einfache Integration, zudem gibt es umfangreiche CMS-Funktionen für Triggering und Szenarien. Interaktive Anwendungen können jetzt in großem Umfang mit rationalisierten Prozessen verwaltet werden. Dies ermöglicht die Nutzung von vorhandenen Technologie- und Kompetenzressourcen.

Auch das Software Development Kit wurde verbessert, zum Beispiel die Funktionen für Versionierung, die Offline-Unterstützung sowie die Inter-App-Kommunikation.

Einen ersten Partner hat Dise schon: First Impression wird die Playout-Engine in einem Flagship-Projekt einsetzen. „Die Verwendung von HTML5 bedeutet, dass das, was wir erstellen, besser in das Ökosystem unserer Kunden zu integrieren ist“, sagt Marvin Vacquier Droop, First Impression Business Lead Software und Integrationen. Zusätzlich berichtet Dise von „weiteren Projekten, die in der ersten Hälfte 2024 auf die Playout-Engine umsteigen werden“.

Dise hat zurzeit rund 70 000 aktive SaaS-Lizenzen. Die bisherige Playout-Engine wird für bestehende Partner noch eine Zeit lang verfügbar sein.

Offiziell launchen wird Dise die Engine auf der ISE 2024 am 30. Januar. Interessierte können am Stand 6H300 eine Demo mitmachen.

