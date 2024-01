Der Outdoor-Display-Experte Dynascan kündigte zwei Launches für die ISE 2024 an: Zum einen erweitert Dynascan seine DW-Serie, die aus doppelseitigen Displays für Schaufenster besteht. Zum anderen bietet das taiwanesische Unternehmen jetzt für alle seine Produkte die Integration eines Intel Smart Display Modul (Intel SDM).

Double oder Single – die neuen Fenster-Displays

Die DW-Serie hatte Dynascan erstmals auf der ISE im Mai 2022 vorgestellt. Die doppelseitigen Displays sind speziell für den Einsatz in Fenstern konzipiert – mit einer Helligkeit von 3.000 Nits auf der Außen- und 1.000 Nits auf der Innenseite. Jetzt überarbeitete der Hersteller die Modell noch einmal und bringt sie auf die ISE mit folgenden Updates mit:

Die DW-Displays sind jetzt neben 55 Zoll auch in 65 Zoll erhältlich. Beide Größen kommen jetzt nicht nur in doppelseitiger, sondern auch in einseitiger Ausführung. Die einseitigen Modelle haben ein Rück-Cover, in dem Kabel, Drähte und E/A-Anschlüsse verschwinden. Alle DW-Displays lassen sich jetzt im Hoch- oder Querformat verwenden. Sie kommen entweder mit einer maßgefertigten Bodenhalterung oder einer Deckenaufhängung. Wie alle Dynascan-Displays erfüllen auch die neuen DW-Modelle die Spezifikationen des Intel Smart Display Module. Nach wie vor ist Android ebenfalls enthalten.

Intel SDM für alle Modellen

Mit der Einführung des Intel SDM hält Dynascan an einem modularen Display-Design fest: Das Intel SDM ist eine Standard-Schnittstelle für Digital Signage, die sich modular in verschiedene Display-Formate und -Modelle einbauen lässt. Der standardisierte Formfaktor des Moduls stellt sicher, dass es mit allen Modellen kompatibel ist und sich einfach austauschen lässt. Mit dieser Möglichkeit lassen sich Displays einfach aktualisieren und damit länger nutzen. Das Intel SDM bietet den User eine breite Palette von Optionen bei der Auswahl einer CMS-Lösung.

Dynascan bietet das Intel SDM sowohl für seine Fensterdisplays als auch seine Outdoor-Kiosks. David Huang, Executive Vice President von Dynascan, sagt: „Dynascan ist bestrebt, unseren Kunden hochmoderne Display-Lösungen anzubieten, die den Anforderungen der dynamischen Umgebungen von heute gerecht werden. Wir glauben, dass diese neue Funktion es Unternehmen leicht machen wird, ihre visuellen Kommunikationsstrategien zu verbessern.“

