ECS Industrial Computer (ECSIPC) stellt auf der ISE seinen neuen Mini-PC Liva X3A vor. Er ist speziell für den Einsatz in Retail-Umgebungen entwickelt, für Digital Signage-Screens oder Self-Service-Kioske beispielsweise. Bis zu vier Displays lassen sich an den Liva anschließen. Er kommt mit einem Rockchip Octa-Core-Prozessor und ist lüfterlos. Der Mini-PC lässt sich optional mit Funktionen wie Power over Ethernet (PoE) und 4G LTE erweitern, um spezifische Bereitstellungsanforderungen zu erfüllen.

Mit auf die ISE bringt das Unternehmen auch das LIVA P500 H610 Barebone-System, das sich für die Fabrikautomatisierung und das AOI (Automated Optical Inspection) eignen soll. Mit Intel-Core-Prozessoren der 12. und 13. Generation bis zu Core i9 und Unterstützung für Nvidia Quadro T1000 8GB GPU ist dieser Mini-PC eine Lösung für industrielle Anwendungen. Die Erweiterungsmöglichkeiten, darunter Dual-Ethernet, PCI-Express-Slots und M.2-Slots für verschiedene Anschlüsse, sollen ihn für verschiedene Einsatzszenarien rüsten.

ECSIPC präsentiert außerdem zwei neue IPC-Motherboards – das ADLN-I3 (Mini-ITX) und das H610H7-IM1 (Micro-ATX) –, die ebenfalls für Retail-Anwendungen entwickelt sind. Diese Motherboards bieten Intel-Technologie, verschiedene Anschlussmöglichkeiten und sollen sich für Anwendungen wie Verkaufsautomaten, Kioske, Transportmanagement und HMI (Human Machine Interface) eignen.

