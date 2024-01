Die PSNI Global Alliance, ein weltweites Netzwerk von Technologie-Integratoren, stellt auf der ISE 2024 zwei neue Service-Angebote vor: das Global Service and Support Network Operations Center (NOC) und den Global Help Desk.

Während der ISE wird die PSNI in Halle 2, Stand V300, voll unterstützte NOC-Demonstrationen an einem nachgebildeten Service-Desk durchführen. Die Plattform wird von Diversified Pulse betrieben, dem Monitoring-Service des PSNI-Mitglieds Diversified. Sie bietet globale Lösungen mit Remote-Monitoring, Diagnose, globalem Help Desk und Vor-Ort-Dienstleistungen. NOC soll somit eine Service-Lösung für Kunden sein, die kontinuierliche Unterstützung und proaktives Monitoring sowie Wartung ihrer AV/UCC-Lösungen suchen.

Mit ihren Mitgliedern kommt das globale Dispatch-Programm von PSNI auf mehr als 250 lizenzierte Standorte und kann damit Dienstleistungen von Tier 1-3 anbieten. Das PSNI Service and Support NOC-Abonnement ist über zertifizierte Lösungsanbieter (CSPs) weltweit verfügbar.

