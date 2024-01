Ein großer LED-Tower – das ist das erste, was auf dem ISE-Stand von Sharp NEC Display Solutions Europe dem Besucher ins Auge springt. Trotz – oder mittels – nachhaltigem Messestand-Design zeigt Sharp/NEC, was es hat. „Wir leben davon, offen zu sein, die Leute auf unseren Stand zu bringen“, sagt Matthias Hartmann, General Sales Manager DACH.

Was aber immer mitschwingt, ist das besondere Augenmerk des Herstellers: die Nachhaltigkeit.

Das fängt am LED-Tower mit 1,2 Millimeter Pixelpitch an. Sie ist mit der FC012I-Serie errichtet; die COB-LED verbrauchen bis zu 40 Prozent weniger Strom als SMD-Gegenparts. Zusätzlich sind LED mit einem Coating versehen, um die Panels vor Schaden zu schützen. Auf der Hinterseite des Towers zeigte Sharp/NEC zusätzlich einen Prototyp der FC-Serie mit 0,7 Millimeter Pixelpitch.

In dasselbe Raster fällt die neue dritte Generation der LED-FE-Serie, die nun im Flip-Chip-Verfahren hergestellt wird und somit den Stromverbrauch um bis zu 60 Prozent senkt. Sharp/NEC demonstrierte auf der Messe die Variante mit 1,2-Millimeter-Pitch in 110 Zoll, die direkt von der Decke hängend installiert wurde.

Spitzen beim Einschalten abfangen

Ein spezifisches Tool für LED-Energieeinsparungen ist klein, trägt aber viel Potenzial mit sich: Mit dem vorgeschalteten Gerät LED-RPS-CL-R kann eine LED komplett vom Strom getrennt werden. Um das Wiedereinschalten sicher zu machen, werden beim Hochfahren die Stromspitzen geregelt, sodass es zu keiner Überlastung kommen kann. Das Gerät ist bereits verfügbar und ist kompatibel mit sämtlichen LED-Produkten von Sharp/NEC.

Als Bonus visualisierte Sharp/NEC den Stromverbrauch mit dem neuen Tool in einem kompakten Showcase mit visuellem Stromverbrauch, der gleichzeitig den Stromverbrauch der neuen FE-Generation im Normalmodus und in einem High-Brightness-Modus in Echtzeit veranschaulichte.

E-Paper in 13 und 25 Zoll

Beim Thema Nachhaltigkeit durfte natürlich nicht die Präsentation der neuen E-Paper in 13 und 25 Zoll fehlen, die auf der vergangenen ISE das erste Mal als Prototyp hinter verschlossenen Türen präsentiert wurden. Nun sind sie lieferbar, und Matthias Hartmann sieht zwar noch nicht spezifische Verkaufscases, aber großes Potenzial in verschiedenen Anwendungen, unter anderem Retail, Museen oder Fahrplanaushänge im Transportation-Bereich: „Die beiden Vorteile, nahezu kein Strom und gute Sichtbarkeit bei Tageslicht, geben schon einmal einen guten Rahmen für die möglichen Anwendungsszenarien vor.“ Auch im Raummanagement sieht Sharp/NEC ein gutes Applikationsfeld.

Die Datenübertragung geschieht über USB-C – hierüber lassen sich die E-Paper auch aufladen – oder Wlan. Der nächste Schritt für Sharp/NEC liegt nun darin, CMS-Partner an Bord zu holen, um die Datenübertragung für die Kunden möglichst effektiv gestalten zu könne.

Neue Collaboration-Display-Serie

Bei den Displays war die nächste Generation an Multisync-Dispays der ME-Serie dabei. Die Screens verfügen nun über SoC mit Android. „Die Nachfrage ist da“, bestätigt Matthias Hartmann. Die neue ME-Serie ist zunächst in den Größen 43, 50, 55 und 65 Zoll erhältlich und soll sich im Funktionsumfang der M-Serie annähern.

Die Displays sind mit mehreren digitalen Signaleingängen nach Industriestandard ausgestattet, um eine flexible Integration in AV-Infrastrukturen zu ermöglichen. Zusätzliche Features wie der integrierte USB Media Player unterstützen die Wiedergabe von 4K UHD-Inhalten, während der Chrome Browser laut Sharp/NEC eine hohe Kompatibilität zu HTML5-basierten CMS-Partnern bietet.

Der integrierte Browser ermöglicht zudem die direkte Installation von Android-Apps auf dem Display, ohne dass ein zusätzlicher externer Mediaplayer erforderlich ist.

4K-Projektoren wieder da

Bei den Projektoren gab es bei Sharp/NEC eine Art Wiederbelebung. Eigentlich hatte der Hersteller die 4K-Projektoren eingestellt, doch dieses Jahr werden wieder vier entsprechende Produkte auf den Markt gebracht – zum Beispiel der PX141QB, der bis zu 13.500 Ansi-Lumen bei einer Auflösung von bis zu 3.840 mal 2.400 Pixel liefert.

Zudem ist an den Projektoren die fortschreitende Integration der NEC-Marke in den Sharp-Konzern zu sehen: Die Neuheiten laufen nun komplett unter dem Sharp-Brand.

Somit entwickelt sich der Displayhersteller auf vielen Ebenen weiter: Die Integration der Marken schreitet voran, und das höchst komplexe Thema Green Signage will weiter bedient werden. Mit Christof Böhm als neuem President und Managing Director von Sharp NEC Display Solutions Europe wird letzteres nicht untergehen. Bereits in seiner früheren Position als Senior Vice President Engineering, Quality Assurance & Service trieb er die Themen Reparierbarkeit, Refurbishment und Energieeinsparung voran. Kleine, aber wirkungsvolle Tools wie das LED-RPS-CL-R helfen.

