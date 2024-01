Auf der ISE 2024 wird Vivitek eine Reihe von Displays, Projektoren und Digital Signage-Lösungen präsentieren. Vivitek und Digital Projection, beide Unternehmen von Delta, werden an einem gemeinsamen Stand vertreten sein.

Premiere feiert in Barcelona Novoconnect Stage von Vivitek, eine Windows-basierte Workspace-Lösung für effizientere Meetings. Durch die Software aus dem Novo-Ecosystem wird jedes Display mit OPS-Slot zum All-in-One Collaboration-Tool, da sie Funktionen für Videokonferenzen, Bildschirmfreigabe und Whiteboarding bietet. Novoconnect Stage ist als Softwarelizenz im Paket mit dem OPS-Modul oder integriert in den Novotouch-Displays von Vivitek erhältlich.

Neu dabei sind auch die Hardware-Tools Novo-DS110 und Novo-DS310; mit ihnen können Displays via HDMI in eine Digital Signage-Anzeige umgewandelt werden, die sowohl im Hoch- als auch im Querformat mit einer Videowiedergabe von 4K@60Hz sowie einer Videodekodierung von 4K@30Hz läuft.

Das NovoDS310 ist durch den integrierten Wifi- und Ethernet-Anschluss leicht in Unternehmensnetzwerke einzubinden, während die GPIO-Steuerung eine bessere Einbindung der interaktiven Signage-Anwendungen ermöglicht.

Neue COB-LED-Wall

Novo-DS Studio Express ist die neue Digital-Signage Software von Vivitek. Anwender können über einen Webbrowser neue Digital Signage-Inhalte an Ort und Stelle aktualisieren oder erstellen – unabhängig davon, ob ein mobiles oder ein Desktop-Gerät genutzt wird.

Zudem wird auf dem Stand die neue COB-LED-Wall von Delta mit 140 Zoll Durchmesser gezeigt. Sie verfügt über einen Pixelpitch von 0,8 Millimetern und sowie die Flip-Chip- und die Common-Cathode-Technologie.

Für den Educationbereich und seine Novotouch EK-Serie präsentiert Vivitek die Firmware Edu+, die auf einem Windows-OPS installiert wird und durch die Office-365-Kompatibilität eine einfache Einbindung der Displays in das lokale Schulnetzwerk ermöglicht. Auch die Vivitek-Projektoren der DU7000-Serie werden am Stand gezeigt.

Vivitek zeigt mit seine Lösungen in der Fira Gran Via auf dem Stand 3K700.

Mit invidis kostenlos zur ISE invidis-Leser kommen gratis auf die ISE 2024. Hierfür einfach den speziellen invidis-ISE-Code ISE2024invidis bei der Anmeldung angeben. Eine genaue Anleitung dafür finden Sie hier.

Anzeige