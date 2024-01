ISE-Vorabend Die Digital Signage-Familie in Barcelona

Am Vorabend der ISE gab es bereits das erste Treffen der Digital Signage-Branche: Unser nordamerikanischer Content-Partner Dave Haynes, der sogar noch länger über Digital Signage schreibt als wir es tun, lud zum alljährlichen Sixteen-Nine ISE Mixer ein. Er kennt also die verschiedensten Player der Digital Signage-Wertschöpfungskette. So sind die jährlichen Mixer von Dave Haynes wie ein großes Familientreffen. Die Stimmung war dementsprechend heiter – hier ein paar Impressionen:

Anzeige