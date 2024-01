Littlebit Technology bietet LFD- und LED-Lösungen von LG nun auch in Deutschland an. Bisher hatte der Distributor diese nur in der Schweiz im Angebot. Gründe für die Gewbietserweiterung seien einerseits die steigende Nachfrage nach hochwertigen Display- und Monitorlösungen in Deutschland und andererseits die erfolgreiche Zusammenarbeit im Schweizer Markt.

„Littlebit ist für uns bereits seit mehreren Jahren ein geschätzter Distributionspartner in der Schweiz und eine solide Bezugsquelle für alle Systemintegratoren sowie kleinere Händler. Umso mehr freuen wir uns, dass die erfolgreiche Partnerschaft jetzt auf den deutschen Markt ausgeweitet wird“, erklärt Christoph Spahn, Head of Distribution & Operations D/CH Information Display/Business Solutions bei LG. „Littlebit zeichnet sich durch seine umfangreiche Expertise und ein umfassendes Angebot im LED-Segment aus, das sich von der Lagerhaltung bis zur selbständigen Planung von Projekten erstreckt. Wir freuen uns, in Littlebit einen wichtigen Partner bei seinen ersten Schritten auf dem deutschen Markt unterstützen zu können.“

Die Partnerschaft mit LG besteht schon viele Jahre, vor zwei Jahren wurde die Zusammenarbeit auf LFD- und LED-Produkte in der Schweiz ausgeweitet.

