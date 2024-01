Der europäische Digital Signage-Integrator mit italienischen Wurzeln schloss das branchenweit enttäuschende Jahr 2023 mit einem Umsatz von rund 65 Millionen Euro ab. Im Vergleich zum Gesamtmarkt „sind unsere Ergebnisse nicht schlecht, aber wir hatten eigentlich mit einem höheren Wachstum gerechnet. Dies ist größtenteils auf verzögerte globale Einzelhandelsprojekte zurückzuführen, von denen einige für 2023 nur ein Viertel der geplanten Standorte umgesetzt haben“, erklärt Manlio Romanelli, Präsident der M-Cube-Gruppe.

„Auf konsolidierter Ebene konnte M-Cube ein Wachstum von mehr als 13 Prozent verzeichnen, unter Berücksichtigung der Übernahme der Notice Group in den Niederlanden.“ Insbesondere Luxusmarken haben den Trend zu Renovierungen verlangsamt. Das Geschäft mit Luxusgütern boomt seit der Pandemie, aber neue Eröffnungen und größere Renovierungen sind tatsächlich nicht so häufig.

Die Nachfrage nach Digital Signage war 2023 in Italien und Großbritannien am größten, während die anderen europäischen Länder, in denen die M-Cube-Gruppe tätig ist, trotz der bevorstehenden Olympischen Spiele in Frankreich stärker von der negativen wirtschaftlichen Situation betroffen waren. Die Überseegeschäfte – M-Cube ist mit eigenen Tochtergesellschaften in China und Hongkong aktiv – entwickelten sich recht gut, insbesondere in Südostasien mit der ASEAN-Region.

Aber Manlio Romanelli sieht für das neue Jahr bedeutende Nachholeffekte: „Wir sehen einen Neustart des Marktes und sind sehr zuversichtlich“, nicht nur in Bezug auf neue Projekte, sondern auch bei neuen globalen Ausschreibungen. „Es tut sich viel auf dem Markt zu Beginn dieses Jahres. Es wird ein starkes 2024.“

Easyscreen-Übernahme sehr erfolgreich

Die Übernahme und Integration des niederländischen Easyscreen-Anbieters Notice Media war besonders erfolgreich. Die Digital Signage-Einsteigerplattform ermöglicht den Zugang zu vielen kleineren Projekten, und das Team integrierte sich schnell bei M-Cube.

Generell verzeichnete M-Cube im vergangenen Jahr ein gutes Wachstum bei den Abonnements für seine Digital Signage-Software, auch weil bestehende Instore-Radio-Kunden zur Digital Signage-Plattform von M-Cube wechselten. Die Nachfrage nach Omnichannel-Lösungen bleibt jedoch hinter den Erwartungen zurück. Es mangelt nicht an Interesse seitens der Kunden, aber diese Projekte haben eine noch längere Vorlaufzeit als Digital Signage.

Green-Signage-Zertifikate erreicht

M-Cube hat viel Zeit in die Nachhaltigkeitszertifizierung des Unternehmens investiert: „Wir haben unsere Prozesse angepasst und das Lösungsportfolio auf Nachhaltigkeit ausgerichtet“, sagt Manlio Romanelli. Im vergangenen Dezember hat M-Cube die Ecovadis-Bronze-Zertifizierung erhalten.

Der neue europäische ESG-Bericht – der seit diesem Jahr für Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 40 Millionen Euro verpflichtend ist – wurde auch in allen nationalen Tochtergesellschaften umgesetzt, wie wie der M-Cube-Präsident bestätigt. „Wir haben jetzt eine viel bessere Transparenz in Bezug auf Green Signage und können unseren Kunden umfassende Beratung bieten.“

