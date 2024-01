Die nächste Runde für autonomes Einkaufen: In Regensburg eröffnet Netto die erste deutsche Filiale, in der die Kundschaft den „Pick&Go“-Service auch ohne Registrierung sowie ohne erforderlichen Check-in nutzen kann. Als Technologiepartner sind das hierfür bekannte Trigo sowie der Waagenhersteller Mettler Toledo beteiligt.

Die Regensburg-Filiale ist 800 Quadratmeter groß und bietet knapp 5.000 Produkte in allen Warengruppe. Zudem ist der Markt laut Netto der größte autonome Einkaufsstandort in Europa. Hier funktioniert das autonome Einkaufen mit mit bargeldlosen Zahlmethoden ohne vorherige Registrierung – und ohne zwingende Verwendung eines Smartphones.

Nach dem Betreten der Filiale ordnet smarte Technologie in den Decken und Regalen die entnommenen Produkte den jeweiligen Kundinnen und Kunden zu und erstellt die individuellen Warenkörbe sowie Einkaufsbeträge in Echtzeit. Zudem werden Obst- und Gemüseprodukte bei Entnahme automatisiert verwogen und direkt auf den Kassenbon übernommen. Preis und exaktes Gewicht der ausgewählten Artikel werden hierbei direkt im Digitaldisplay des jeweiligen Produktregals angezeigt.

An den beiden Fast-Exit-Terminals am Filial-Ausgang erscheinen der Warenkorb und die Einkaufssumme auf dem Display.

Beleg in Echtzeit

Das Besondere: Der jeweilige berechnete Warenkorb wird nicht im Nachgang, sondern vor der Bezahlung am Fast-Exit-Terminal angezeigt. Kundinnen und Kunden erhalten ihren Kassenbon direkt am Terminal in der Filiale. Die Bezahlung erfolgt ohne Zeitverlust per Karte, Applepay, Googlepay oder eben doch mit der Netto-App. Bei Zahlung mit der Netto-App erhält man automatisch weitere Vorteile wie die Einlösung von App-Coupons oder die Archivierung des papierlosen Kassenbons in der App.

Alle Daten bleiben anonym und werden nach dem Bezahlvorgang beim Verlassen der Filiale gelöscht. „Diese Neuheit markiert einen weiteren technologischen Meilenstein im Bereich der intelligenten Geschäfte und läutet eine neue Ära der Ladenautomatisierung ein, indem das Konzept des Echtzeitbelegs Realität wird“, sagt Daniel Gabay, Mitbegründer und CEO von Trigo.

Immer noch hybrides Modell

„Mit unserem weltweit einmaligen ‚Pick&Go‘-Konzept bauen wir unsere Vorreiterrolle im autonomen Einkaufen aus: In unserer neuen Filiale in Regensburg ist ‚Pick&Go‘ erstmals ohne aufwendige Registrierung und ohne Check-in in Real-Time möglich“, erklärt Christina Stylianou, Abteilungsleiterin der Netto-Unternehmenskommunikation. Der Lebensmittelhändler hat bereits Ende 2021 eine ‚Pick&Go‘ -Filiale in München eröffnet: Damals erforderte das autonome Einkaufen noch die Nutzung eines Smartphones.

Trotz allem setzt Netto auch in Regensburg auf ein hybrides Einkaufsmodell. So kann zusätzlich zu den Fast-Exit-Terminals weiterhin wie gewohnt an den Bedienkassen sowie Selbstbedienungskassen vor Ort gezahlt werden.

