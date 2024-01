Kai Rath übernimmt die Position Team Lead Digital Signage Solutions bei IT-Haus. Er hatte vor sieben Monaten bei dem IT-Dienstleister angefangen, den er zunächst als Senior Sales Specialist im Digital Signage-Bereich unterstützte.

Der Digital Signage-Branche ist Kai Rath von seinen vorherigen Stationen bei Tennagels Medientechnik und Toshiba bekannt. Zuvor war er als IT Specialist in der Modebranche bei Tommy Hilfiger und Calvin Klein unterwegs, wo sein Fokus auf dem Digital Showroom lag. Bei Toshiba Tec war er als Projekt Manager und Systems Engineer Digital Signage für europäische Kunden zuständig. Zuletzt war er bei Tennagels in Düsseldorf als Key Account Manager und Projektmanager tätig.

Zu den Digital Signage-Projekten, an denen Kai Rath in der Vergangenheit beteiligt waren, gehören nach eigenen Angaben LED-Installationen in der Industrie, im Retail, in Freizeitparks sowie für mittelständische Unternehmen. Auch an Rollouts, die mehrere hundert Lizenzen umfassten, arbeitete er mit. Ein weiteren Fokus seiner Arbeit lag laut Kai Rath auf Collaboration-Lösungen.

Kai Rath sagt: „In meiner persönlichen Vision für Digital Signage liegt ein besonderer Fokus auf den Themen LED und ePaper, die in den kommenden Jahren immer bedeutender werden. Speziell für Systemintegratoren wird eine gezielte Spezialisierung und eine genaue Marktbeobachtung immer wichtiger, um sich erfolgreich gegenüber Mitbewerbern zu positionieren. Bei der IT-Haus GmbH sehe ich klar einen erfolgversprechenden Weg in diese Richtung. „

