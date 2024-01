Umdasch The Store Makers begrüßt zum Jahresanfang zwei neue Mitarbeiter im Digital-Solutions-Team. Den Bereich Business Development verstärkt Echnaton Carrera, davor Birkmann. Er bringt langjährige Erfahrung im Bereich Digital Signage bei den Software-Unternehmen Grassfish und Easescreen mit.

„Seine Expertise wird zweifellos dazu beitragen, unsere Wachstumsziele in neue Märkte zu erreichen und das Unternehmen auf innovative Weise voranzubringen. Wir heißen Echnaton herzlich willkommen und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Team“, sagt Bernd Albl, Managing Director Digital Solutions, Umdasch The Store Makers. Echnaton Carrera hat seine Tätigkeit bereits begonnen.

Im Februar schließt sich außerdem Erik Ulrich als Operations Manager dem Team an. Er leitete zuvor als Geschäftsführer DTW Networks, einen Digital Signage-Integrator aus Wolkenstein in Sachsen. Er kennt sich insbesondere mit Montagen, Services und großen Rollouts aus. „Sein Engagement und seine Expertise werden entscheidend dazu beitragen, unsere operativen Prozesse zu optimieren und das Wachstum unseres Unternehmens in neuen Märkten voranzutreiben“, sagt Bernd Albl. „Wir sind außerdem überzeugt, dass Erik mit seinem Know-how dazu beitragen wird, dass wir unsere Position als führendes Unternehmen in der Branche weiter stärken.“

Im Bereich Digital Solutions hat Umdasch für 2024 angekündigt, sich unter anderem auf die Umdasch Experience Platform konzentrieren zu wollen, der In-House-Softwarelösung für den POS. Zukünftig will man auch Checkout-Lösungen wie SB-Kassenterminals in die Lösung integrieren.

Anzeige