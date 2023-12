Unser Jahresbeginn 2023 war wesentlich geprägt von den umfangreichen Vorbereitungen auf das Messe-Highlight der gesamten Retail-Branche: die Euroshop 2023 in Düsseldorf. Unter dem Motto „Nachhaltig Zusammen“ haben wir als Umdasch Store Makers nicht nur den Fokus auf nachhaltige Lösungen bei der Realisierung von Stores, sondern auch auf nachhaltige, persönliche Begegnungen gesetzt, die in den vergangenen drei Jahren leider zu kurz kommen mussten. Die nachhaltigen Lösungen auf unserem Messestand reichten dabei von Store Design und nachhaltigen Materialen über modulare Regalsysteme bis hin zu Green Signage.

Laufend Anfragen zu Nachhaltigkeit

Denn Nachhaltigkeit hält verstärkt auch Einzug bei digitalen Lösungen. Die Zeit ist reif, der Markt bereit und wir erhalten laufend entsprechende Anfragen. Stark vorangetrieben aufgrund der Entwicklungen des vergangenen Jahres, wie etwa rund um das Thema Energieeinsparung, wurden Bedarf und Interesse an nachhaltigen Produkten und Lösungen immer größer. Insbesondere mit Green Signage werden wir uns daher auch über das Jahr 2023 hinaus weiter intensiv beschäftigen.

Besonderes Projekthighlight im vergangenen Jahr aus Umdasch Digital Solutions-Sicht: Für das Multienergieunternehmen Total Energies konnten wir nach etwa zweijähriger Projektphase in diesem Jahr die beeindruckende Marke von deutschlandweit mehr als 7.000 Digital Signage-Installationen in Tankstellenshops erreichen. Einen weiteren großen Projekterfolg durften wir gemeinsam mit der ebenfalls zur Umdasch Group AG gehörenden Doka und den Umdasch Group Ventures feiern: Sitelight, unser gemeinsam entwickeltes Digital-out-of-Home-Konzept für Baustellen und Hochhausprojekte in Metropolregionen auf der ganzen Welt, wurde bei einem ersten Pilotprojekt in Izmir, Türkei, installiert. Dort steigen LED-Screens gemeinsam mit dem sogenannten Doka-Schutzschild, einem hydraulisch kletternden Sicherheitssystem für das Baustellenpersonal, während der Bauphase Schritt für Schritt mit nach oben und bringen Außenwerbung wortwörtlich auf eine ganz neue Ebene. Gemeinsam mit unseren Kolleg*innen von Doka und Umdasch Group Ventures nehmen wir hier eine Vorreiterrolle ein und bringen gemeinsam DooH auf Baustellen.

Retail Media und Digital

Die Schaffung digitaler Werbeflächen zur Vermarktung steht auch in Zukunft ganz weit oben auf unserer Liste. Retail Media ist aktuell in aller Munde und bietet auch für uns als einer der führenden Digital Signage-Integratoren im DACH-Raum großes Potenzial. Dieses möchten wir auch für unser Content-Creation-Team noch stärker nutzen. Darüber hinaus bietet der Zugang zu neuen, verkaufsattraktiven Vermarktungsplätzen, wie etwa Baustellen, spannende Möglichkeiten für die Konzeption und Erstellung von eindrucksvollem Content, der wiederum einem größeren Publikum zugänglich wird.

Auch digitale Anwendungen sind ein Feld, in das wir uns weiter vertiefen. Für Total Energies etwa haben wir bereits die sogenannte Dealer App realisiert, eine Applikation zur Steuerung und Verwaltung von Digital Signage-Inhalten. In leicht adaptierter Form und mittlerweile in Version 2.0 im Einsatz, haben wir dies auch für unseren Kunden Hagebau umgesetzt. Mit dem Ausbau des Ökosystems unserer Umdasch Experience Platform, einer webbasierten Schnittstelle zur Einbindung unterschiedlicher digitaler POS-Touchpoints und Kassen- sowie Warenwirtschaftssystemen, werden wir auch die (Weiter-)Entwicklung unserer eigenen Software-Lösung für den Point of Sale weiter forcieren. Mit der geplanten Einbindungsmöglichkeit von Checkout-Lösungen wie SB-Kassenterminals soll unser Leistungsangebot um einen spannenden und innovativen Bereich erweitert werden.

Insgesamt steht im Jahr 2024 für uns auch die Erschließung neuer geografischer Märkte im Vordergrund. Damit wollen wir nicht nur unsere Position stärken, sondern vielmehr noch weiter ausbauen.