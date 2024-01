The Moxy & The Circa Die beiden DooH-Juwelen von LA

Auch wenn New York City zweifelsohne die DooH-Hauptstadt der USA ist, hat Los Angeles inzwischen auch einige Juwelen: The Moxy und The Circa befinden sich beide in Downtown LA in einer hochfrequentierten Gegend direkt um das LA Convention Center. Wir schauten uns die DooH-Screens während der LA Auto Show vor rund einem Jahr an. Diese Prime Time nutzten unter anderem die großen Automobilmarken und buchten die Screens für große Brand-Takeovers mit 3D-Effekt-Spots. Wir konnten die Wirkung vor Ort einfangen, indem wir vom sogenannten Sweet Spot aus entlang der L-Kante filmten.

The Moxy – größte zusammenhängende LED-Fläche in LA

Auf The Moxy entdeckten wir unter anderem diese Kampagnen von Porsche und Hyundai für ihre EV-Modelle Taycan beziehungsweise Ioniq 6. Beide nutzten die Forced-Perspective-Technologie für einen 3D-Effekt:

Der DooH-Screen „The Moxy“ wird von Branded City betrieben, die auch einige Screens auf dem Times Square Er liegt an der Kreuzung von S Figueroa St. und W Pico Blvd. an der Fassade des Moxy/AC Hotel Downtown Los Angeles Komplexes und direkt gegenüber dem LA Convention Center.

The Moxy besteht aus LED-Modulen von SNA Displays. Die Videowand hat eine Fläche von rund 1.400 Quadratmetern und besteht aus Modulen mit 8 Millimetern Pixelabstand. Das etwa 15 Meter hohe Display hat eine Auflösung von 1.890 x 11.480 Pixel; das sind insgesamt fast 22 Millionen Pixel. Die längere Seite ist etwa so lang wie ein Fußballfeld, bevor sie sich in einem Winkel von 82,5 Grad in Richtung W Pico Blvd. krümmt.

„The Circa“ – größte Gesamt-LED-Fläche in LA

Direkt in der Nachbarschaft befindet sich das zweite DooH-Schmuckstück von LA: The Circa. Dieser Screen ist dreiteilig und befindet sich in der 1200 S Figueroa St., Los Angeles, im achtstöckigen Parkhaus der Circa-Wohntürme und direkt gegenüber der Crypto.com Arena (früher Staples Center), L.A. Live und dem LA Convention Center. Das Gebiet wird jährlich von mehr als 6 Millionen Besuchern frequentiert.

Während der LA Auto Show hatte Nike die DooH-Fläche für ganze sieben Kampagnen gebucht. Jede wurde eigens für diese Location produziert:

Die drei LED-Screens haben eine Gesamtfläche von 1.700 Quadratmetern. Das ist sogar mehr als das zweite DooH-Schmuckstück von LA, der benachbarte „The Moxy“-Screen. Alle drei Screens sind mit 10-Millimeter-Pixelpitch-Modulen von SNA Display gebaut. Damit setzen sie sich aus insgesamt mehr als 17 Millionen Pixeln zusammen. Die Screens folgen der konvexen und konkaven Struktur des Gebäudes. Sie eignen sich – wenn auch nicht ganz ideal – für 3D-Forced-Perspective-Inhalte.

