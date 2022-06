Eine riesige neue DooH-Videowand eröffnete kürzlich in Downtown Los Angeles (DTLA): „The Moxy“ ist eine fast 1.400 Quadratmeter große, durchgehende LED-Fassade am Moxy und am AC Hotel Downtown Los Angeles. Die Exklusivrechte für die Vermarktung besitzt das OoH-Unternehmen Branded Cities.

Das neue DooH-Projekt soll die größte zusammenhängende digitale Leinwand in Downtown LA sein. Mehr als 15 Meter hoch und so lang wie ein Fußballfeld ist das Display an der Kreuzung von Figueroa Street und Pico Boulevard – gegenüber des LA Convention Centers, von L.A. Live und der Crypto.com-Arena. Die riesige Fläche umschließt die Ecke eines sechsstöckigen Parkhauses und soll damit dem Fußgänger- und Autoverkehr erweiterte Sichtzeiten bieten.

Werben ohne Limit

Steven Ellman, Chairman und Chief Executive Officer von Branded Cities, sagt: „Branded Cities ist bekannt für sein ikonisches Signage in den begehrtesten Gebieten in ganz Nordamerika. Und das Display, das im Moxy und AC Hotel Downtown Los Angeles eingesetzt wird, wird das begehrteste digitale Erlebnis im Zentrum von Downtown Los Angeles sein.“ Im Gegensatz zu anderen DooH-Locations in unmittelbarer Nähe, die aufgrund bestehender Partnerschaften mit Crypto.com – ehemals Staples Center – bestimmte Kategorien ausschließen, sei The Moxy frei von jeglichen Werbeeinschränkungen.

SNA Displays und Yesco

Die Videowand stammt aus Empire-Exterior-Linie von SNA Displays, der nordamerikanischen Sparte des chinesischen Herstellers Sansi. SNA-Displays hat das LED-Gehäuse kundenspezifisch entwickelt, um eine nahtlose Drehung von 82,5 Grad zu ermöglichen. Für einen Pixelabstand von 8,0 Millimetern verbaute SNA für die LED-Wand fast 22 Millionen Pixel. Der Hersteller hat bereits mehr als 100.000 Quadratmeter digitaler Leinwände im Großraum Los Angeles installiert. Yesco (Young Electric Sign Company) übernahm die Installation der Halterungen. Mehr als 100 Tonnen Baustahl und 7.200 Quadratmeter statisches Material wurden verwendet.

CEG als Berater

Die Consumer Experience Group (CEG), eine in Los Angeles ansässige Beratung für experimentelle Display-Projekte, begleitete das DooH-Projekt. Der Auftrag stammte vom Immobilieneigentümer Lightstone, einer in New York ansässigen Investmentfirma. „Wir haben fast sechs Jahre lang mit wunderbaren Partnern an dieser Entwicklung gearbeitet, und ich könnte nicht stolzer auf das sein, was wir erreicht haben. Angesichts der Größe und der Platzierung fällt das Signage sofort ins Auge und prägt das gesamte Stadtzentrum von LA,“ sagt Jeremy Kolieb, Principal bei CEG, der das Projekt vom Design und der Platzierung über die Auswahl der Lieferanten bis hin zu den Genehmigungen der Stadt Los Angeles leitete.