Im New Yorker Stadtteil Midtown Manhattan wurde ein neues LED-Spektakel enthüllt. An der nordöstlichen Ecke von 42nd Street und 8th Avenue direkt gegenüber des Port Authority Bus Terminal leuchten seit kurzem fast 10,7 Millionen Pixel auf rund 700 Quadratmetern LED-Fläche. Die Installation befindet sich an der Fassade des vierstöckigen Hotel- und Einzelhandelskomplexes E Walk Retail, der vor kurzem einem der größten Stadterneuerungsprogramme in den Vereinigten Staaten unterzogen wurde. Zu dessen Mietern gehören Regal Cinemas, Yankee Clubhouse, B. B. King Blues Club & Grill und Chevy’s.

Der DooH-Screen besteht aus zwei Displays der Empire Exterior-Serie von SNA Displays, die sich in einem 90-Grad-Winkel treffen. Die Seiten sind jeweils rund 19,5 Meter hoch, 17,6 Meter breit und können auch noch aus mehreren Blocks Entfernung gesehen werden. Der Pixelpitch liegt bei 8 Millimetern. SNA zufolge ist die Installation das größte DooH-Display der Stadt außerhalb des Times-Square-Distrikts.

Eigentümer und Betreiber der Werbefläche ist Out-of-Home-Medienunternehmen Big Outdoor. Der Außenwerber verwaltet den gesamten Medienverkauf sowie die Planung der Inhalte. Als Software zur Bespielung des Displays kommt Aquilon von Analog Way zum Einsatz. Die Installation an der Fassade übernahm der in New York ansässige Digital Signage-Integrator North Shore Neon. Dieser evaluierte die bestehende Infrastruktur einer vorherigen, deutlich kleineren Installation und nutzte sie, um Befestigungspunkte, Traversen und Verstrebungen maßzuschneidern. SNA Displays fertigte zudem 49 große Hilfsrahmen an, um die Gebäudeelemente unterzubringen. Die Projektplanung leitete Sensory Interactive im Auftrag von Tishman.