Das sogenannte „Broadway Plaza Digital“ ist das neueste LED-Spektakel am Times Square in New York. Die 6 Meter hohe und 26 Meter breite LED-Wall über dem Eingang des H&M Flagshipstore besteht aus Panels der ‚EMPIRE‘-Linie von SNA Displays mit einem Pixel Pitch von 10mm. Der Displayhersteller realisierte das Projekt gemeinsam mit Integrator Sensory Interactive für den Besitzer des Wolkenkratzers The Durst Company. Die LED-Wall ist leicht nach vorne versetzt, darüber ist ein Laufsteg platziert mit einer angeschrägte Halterung für statische Beschilderung. Verwaltet werden beide Flächen, die derzeit H&M bespielt, von Branded Cities.

„Das Ziel war, digitale und statische Signage zusammenzubringen. Eigentlich beschäftigen wir uns als Display-Hersteller nur mit digitalen OoH-Flächen. Aber im Projekt harmonieren klassisch und modern gut miteinander“, sagt John Pisciotta, Senior-Projektmanager bei SNA Displays. Während der größte Teil der vorhandenen Gebäudestruktur für die neue Digital Signage beibehalten wurden, musste für die Plakatfläche auch ein Teil des älteren Stahls entfernt werden. Gerade die Logistik rund um den An- und Abtransport des facettenreichen Bauprojektes war laut SNA inmitten der Pandemie und Ferienzeit um den Jahreswechsel schwierig.



Derzeit zeigt sich H&M als Mieter des Gebäudes auf der dualen ‚Alt trifft Neu‘-Werbefläche, allerdings bedachten die Integratoren auch andere mögliche Mieter des Gebäudes. Um etwa ein potenzielles Restaurant unterzubringen, bezog das Design- und Engineering-Team die Auswirkungen eines Küchenabzugskanals, der durch das Laufstegsystem entlang des Displays verlaufen würde, in die Planung mit ein. Darum wurden keine strukturellen oder elektrischen Komponenten an Stellen installiert, die einem solchen Kanal im Weg sein könnten.