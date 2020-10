Titletown ist ein fünfundvierzig Hektar großer Unterhaltungskomplex in der Nähe von Lambeau Field, dem Zuhause des NFL-Football-Teams Green Bay Packers, in Green Bay, Wisconsin. Das Areal bietet Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, Wohnungen, Büroräume, sportmedizinische Praxen und verschiedene Freizeitaktivitäten wie Schlittschuhlaufen oder Tubing bietet (auf einem Gummireifen ich hoher Geschwindigkeit über Wasser gezogen werden).

Die Hauptattraktionen von Titletown ist ‚The Turn‘, ein 1.000 Quadratmeter großer Speise- und Unterhaltungsort mit Topgolf Swing Suite-Simulatorbuchten, an denen Hobbygolfer virtuell Abschläge üben können. Der Turn verfügt jetzt als Digtal Signage-Highlight über einen LED-Würfel von SNA-Displays mit einem Pixelabstand von 1,92 mm aus der BRILLIANT Produktlinie von SNA.

Die dreiseitige Digitalanzeige ist von der Decke über der Hauptsportbar an einer U-förmigen, speziell angefertigten Stahlkonstruktion abgehängt. Das spezielle Konstrukt entwickelte Integrator Camera Corner aus zwei 3-Zoll-HSS-Röhren, um die Anzeige unterzubringen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der LED-Würfel zeigt eine Vielzahl von Live- und Programminhalten, einschließlich Übertragungen von Spieltagen. Jede Seite ist 702×1.248 Pixel groß und in einem 90-Grad-Winkel angeordnet, so dass die Anzeige von vielen Aussichtspunkten in der Bar aus gesehen werden kann. „Die SNA-Displays sind ein echter Hingucker und bieten großartige Aussichten, ganz gleich, wo man sich innerhalb von The Turn befindet“, sagt Jackie Krutz, Manager von Titletown Residential and Programs. Insgesamt umfasst das Anzeigesystem 2,6 Millionen Pixel.

Der zweite Bildschirm von SNA Displays BOLD-Linie befindet sich in einem nahe gelegenen Büroraum. Als eher traditionelle Lobby-Videowall wurde hier einen Pixelabstand von 2,5 mm bei High-Definition-Auflösung von 1.080×1.920 gewählt, wodurch der Screen rund 2,4 Meter hoch und 4,6 Meter breit ist – in Summe knapp 11qm und 2,1 Millionen Pixel.