Neue SNA All-In-One Displays Zur eigenen LED-Wall in unter 8 Stunden

Der chinesische Displayhersteller und LED-Experte SNA launcht eine neue Serie an All-in-One LED-Display Systemen namens „Aspect“. Die Geräte sind in verschiedenen Größen und Pixelabständen erhältlich: 108″ (1,2mm Pixelpitch), 135″ (1,5mm), 162″ (1,8mm) und massive 216″ (2,5mm). Die Displays verfügen über für ihre größe ’nur‘ über HD-Auflösung, kommen dafür mit Split-Screen Funktion zum parallelen darstellen mehrerer Inhalte gleichzeitig und werden mit einer Staffelei für die freistehende Installation geliefert– die Montage an der Wand ist ebenfalls möglich.

Jedes Anzeigesystem ist mit einem integrierten Content-Management-System (CMS), einem High-End-Videoprozessor und der Miracast-Technologie ausgestattet, die es den Benutzern ermöglicht, Inhalte von einem anderen Gerät, wie z.B. einem Laptop, Smartphone oder Tablet, einfach zu spiegeln. Alle Geräte sind laut SNA so konzipiert, dass sie mit einer Zwei-Personen-Crew in höchstens acht Stunden oder weniger aufgebaut werden können.

Weitere Infos zu Aspect stellt SNA auf seiner Webseite zur Verfügung.