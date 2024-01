Die Ad Alliance, die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland, hat einen neuen Chief Sales Officer: Michael Dorn besetzt die Position seit dem 1. Januar 2024 und rückt damit in die Geschäftsleitung der Ad Alliance auf. In dieser Funktion ist er verantwortlich für alle Verkaufsbereiche. Michael Dorn berichtet direkt an Ad-Alliance-Geschäftsführer Frank Vogel.

„Mit Michael Dorn haben wir einen hervorragenden Manager aus den eigenen Reihen. Er kennt den Markt seit vielen Jahren sehr gut, vertritt leidenschaftlich unser Portfolio und versteht bestens die Bedürfnisse von Werbekunden und Agenturen und erfreut sich dadurch in der Mediabranche höchster Wertschätzung“, erklärt Frank Vogel. „Mit seinem langjährigen Erfahrungsschatz und hervorragenden Netzwerk hat er in der Vergangenheit wichtige Impulse im Sales gesetzt. Wir freuen uns, dass er nun in seiner neuen Funktion unsere Geschäftsleiter-Runde erweitert.“

Seit 2009 im Unternehmen

Michael Dorn ist seit Juni 2019 bei der Ad Alliance als General Director Sales für die Agentur- und Kundenbetreuung verantwortlich. Zusätzlich wurde er im April 2022 zum General Director Negotiation berufen. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur kam 2009 zur IP Deutschland, der heutigen Ad Alliance, wo er von 2012 bis 2019 Führungsverantwortung für verschiedene Sales-Bereiche innehatte. Zuvor war er unter anderem bei Sevenone Interactive und Mairdumont Media im Sales tätig.

Mit der Ernennung von Michael Dorn zum CSO wird sich Frank Vogel laut der Ad Alliance auf seine Geschäftsführer-Rolle und die weitere strategische Ausrichtung des Vermarkters konzentrieren. Das Unternehmen befinde sich im Transformationsprozess und „stelle so die Weichen für eine gattungsübergreifende Vermarktungszukunft“.

Unter anderem ist die Ad Alliance im Bereich Smart TV besonders aktiv. Im April vergangenen Jahres verkündete der Vermarkter eine Zusammenarbeit mit LG, um die datengesteuerte Werbung auf Smart TVs auszubauen.

Anzeige