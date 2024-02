Anić Outdoor, ein kroatisches OoH-Netzwerk mit Großformat-Standorten, nutzt jetzt Doohclick als Ad-Management-Partner.

Die Doohclick-Plattform ist Bestandteil von Anićs Wachstumsplänen. Derzeit umfasst das Netzwerk rund 400 statische und digitale Großflächen, Gigaboards, Wallscapes und Gerüste, die zur Finanzierung von Gebäudesanierungsprojekte eingesetzt werden.

Anić Outdoor wurde vor mehr als 20 Jahren gegründet und betreibt derzeit 15 digitale Standorte mit dem Ziel, 20 neue DooH-Displays in den Jahren 2024 und 2025 einzuführen. Das bisherige Inventar befindet sich in Stadtzentren, an Verkehrsknotenpunkten und Fußgängerzonen.

CEO Iva Anić sagte: „Unsere Kunden sind in erster Linie lokal und national, aber wir haben den Ehrgeiz, unseren internationalen Kundenstamm auszubauen, und Doohclick ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Ziels. Es gibt eine Vielzahl von CMS-Anbietern, aber nur sehr wenige sind auf die OoH-Branche spezialisiert und können uns so unterstützen, wie wir es brauchen.“

Jonas Glad, CEO und Mitbegründer von Doohclick, sagt: „Anić Outdoor ist ein unternehmerisches Werbeunternehmen mit dem Ziel, die Reichweite von Out-of-Home-Werbung in Kroatien und den Anteil an den gesamten Werbeausgaben zu erhöhen. Unsere Plattform bildet die Grundlage für moderne Out-of-Home-Werbung und wir freuen uns darauf, Iva und ihr Team in der nächsten Phase ihrer Reise zu unterstützen.“

