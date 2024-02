Neben Ameria aus Heidelberg ist Inui Studio mit AirXtouch der zweite europäische Anbieter von Touchless Digital Signage Systemen. Der größte Kunde der Luxemburger ist Rôtisseries St-Hubert aus Quebec in Kanada, die in 36 Restaurants in Quebec die Order-Terminals betreibt. Für Gäste in QSR-Restaurants sind Touchless-Orderterminals hygienischer, da das Essen nach der Bestellung in der Regel mit Finger gegessen wird.

In den ersten ausgestatteten kanadischen Restaurants wurden mehr als 13.000 Bestellungen über AirXtouch-Bestellterminals aufgenommen. Dies entspricht einem Anstieg der Bestellungen um 160 % innerhalb von vier Monaten.

Die AirXtouch Terminals ermöglichen kontaktlose Interaktionen durch Echtzeit-Bewegungsverfolgung. Ausgestattet mit Kameras 2D erfassen die Terminals Bewegungen im Raum bis zu einem Abstand von 4 cm zum Bildschirm.

Neuer PoS-Partner in Kanada

Während das AirXtouch-Netzwerk in den Restaurants der St-Hubert-Gruppe weiter betrieben wird, streben die Luxemburger an weitere Restaurants und Franchise-Unternehmen mit Touchless Systemen auszustatten. Zu diesem Zweck setzt Inui-Studio auf eine neue strategische Partnerschaft mit dem kanadischen PoS-Software und PoS-Zahlungssystemeanbieter PayFacto Payments.

Anzeige