Was unterscheidet ein Retail Media-Netzwerk von Standard-Digital Signage oder DooH? Das fragten wir Andy Bohli, CEO des Schweizer Software-Anbieters Cingerine. Sein Unternehmen arbeitet zusammen mit dem Sensor-Anbieter Advertima, um Echtzeit-Targeting auf Basis von Echtzeit-Daten anbieten zu können. In diesem Interview erzählt er, warum dieser Echtzeit-Aspekt so wichtig ist.

