BenQ präsentiert den X300G, einen 4K-HDR-Projektor speziell für AAA-Gaming von Konsolen-Games. Der Projektor ist mit einer 3LED-Lichtquelle ausgestattet und bietet Bilder mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln, auch in kleinen Räumen. Die Installation wird durch Motorzoom, Autofokus, automatische Keystone-Korrektur und automatische Erkennung des Zuspielgeräts vereinfacht. Der Bruttoverkaufspreis liegt bei 1.799 Euro.

Die Bildqualität des X300G wird durch Cinematic Color, 95 % Abdeckung des Farbraums Rec.709, 2.000 ANSI-Lumen und einer hohen Kontrastrate von 600.000:1 gewährleistet. Das Trevolo-Soundsystem mit Bongiovi-DSP, ein Passivradiator für Bässe und Cinematic Sound, sorgen für den Begleitsound.

Für präzises Gaming mit 240 Hertz Bildwiederholrate und einer Eingangsverzögerung von 4 Millisekunden bietet der X300G optimierte Hardware und Software. Die Einblendung eines Fadenkreuzes an der Cursorposition soll die Genauigkeit erhöhen. Der Projektor hat drei Game-Modi für verschiedene Genres und ermöglicht über BenQ Setting Xchange den Abruf optimierter Settings für verschiedene Gaming-Titel.

Die Installation des X300G soll auch in kleinen Räumen einfach gelingen. Für den 3 Kilogramm schweren Projektor reichen etwa 20 mal 20 Zentimeter Stellfläche oder ein Stativ. Aus knapp 1,5 Metern projiziert er Bilddiagonalen von 95 Zoll. Die automatische Erkennung der Quelle schaltet den Projektor automatisch in den Gaming-Modus um. Das funktioniert bei Playstation (PS5, PS4 Pro, PS4), Xbox (Series X|S, One X, One S) oder Nintendo Switch. Ein mitgelieferter Android TVTM Streaming-Dongle ermöglicht den Zugriff auf verschiedene Streaming-Dienste.

