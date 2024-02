Die Lang AG ernennt Pixelhue zum Distributionspartner. Die Produkte von Pixelhue sollen ab sofort das Portfolio des deutschen ProAV-Anbieters im Bereich Bildverarbeitung stärken. Dabei wird die Lang AG zum exklusiven Distributor für die Q-Serie von Pixelhue in der DACH-Region.

Der Q8 Präsentationsmischer von Pixelhue hat bis zu 72 4K-Eingangsanschlüsse – davon 48 aktiv nutzbare 4K-Eingänge – bis zu 16 4K-Ausgänge und eine Architektur, die 32 4K-Mixing Layer ermöglicht. Verschiedene Interfaces (DP 1.2 + HDMI 2.0 + 12G-SDI) sind auf den modularen Kombo-Karten verfügbar. Ergänzt wird das Portfolio schon in Kürze durch eine SMPTE ST 2110 Eingangskarte. Die VPU-basierte Architektur soll eine dynamische Zuweisung der Layer-Ressourcen für maximale gestalterische Flexibilität ermöglichen.

Zusätzlich zur Q8 nimmt Lang die P-Serie in das Portfolio auf, darunter die Modelle P20 und P10, die ebenfalls auf einer FPGA-basierten Architektur und interner 4K60p 4:4:4 10-Bit-Videoverarbeitung basieren. Die P-Serie soll sich für kleine bis mittelgroße Live-Events sowie für Festinstallationen eignen und zeichnet sich laut Lang durch Benutzerfreundlichkeit und optimale Bildqualität aus.

Die Lang AG bietet auch Schulungen in ihrer Lang Academy in Lindlar an, einschließlich spezieller Schulungen für die Pixelhue-Produkte.