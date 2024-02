Um möglichst viele Skifahrer bei gutem Wetter auf die Piste zu locken, bietet der österreichische Außenwerber Monitorwerbung Digital-out-of-Home-Live-Kampagnen an: An DooH-Standorten, die im Umkreis der Pisten liegen, wurde Live-Content der Region ausgespielt. „Die Besonderheit: Nur wenn die hinterlegten Kampagnen-Parameter sonniges Wetter anzeigen, werden Echtzeitbilder der Webcam auf den ausgewählten Screens eingeblendet. Bei schlechtem Wetter wird ein Image-Sujet der Tourismusregion am Screen sichtbar“, erklärt Patrick Cais, CEO von Adplace und Monitorwerbung-Gesellschafter.

Der Kunde muss für diese Umsetzung nicht den ganzen Standort exklusiv buchen. Die Live-Schaltung oder das Fallback-Sujet werden einmal pro Loop in Verbindung mit anderen Werbekampagnen ausgespielt. Als erster Kunde setzte Saalbach auf das Angebot, zusätzlich setzte Monitorwerbung Live-Kampagnen für sieben weitere Skigebiete um: Gerlitzen, Turracher Höhe, Petzen, Falkert/Heidialm, Goldeck, Hochrindl und Katschberg.

„Da die Nachfrage nach Live-Kampagnen steigt, wird diese außergewöhnliche Werbeform auch abseits der Tourismusregionen zum Einsatz kommen. Obwohl schon 70 Prozent unseres DooH-Inventars programmatisch angeschlossen ist, haben wir in diesem Fall nicht auf Programmatic Advertising gesetzt. Denn wir möchten bei dieser Werbung einen fixen Ausspielungs-Algorithmus garantieren“, kommentiert Carina Biedermann, Head of Sales von Monitorwerbung.