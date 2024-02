Der österreichische DooH-Anbieter Monitorwerbung hat einen neuen Senior Key Account Manager: Dejan Savic kommt von Goldbach Austria, wo er die vergangenen eineinhalb Jahre ebenfalls als Key Account Manager tätig war. Hier sammelte er bereits Erfahrung DooH-Kampagnenplanung und -Vermarktung. Davor zählte darüber hinaus der Vertrieb von Advanced-TV-Lösungen und linearen TV-Sendern sowie die Marktpositionierung des Sport Streaming Anbieters Dazn zu seinen Aufgaben. Zu seinen vorherigen Stationen gehörten unter anderem Magenta und Xing.

In seiner Position als Senior Key Account Manager wird Dejan Savic Agenturen und Marketingverantwortliche bei der Planung und Abwicklung klassischer und programmatischer DooH-Kampagnen unterstützen.

„Dejan Savic ist ein absoluter Gewinn für unser nationales Vertriebsteam. Er überzeugt durch seine Branchenexpertise sowie seine gewinnende Persönlichkeit und rundet das nationale Team rund um Carina Biedermann optimal ab. Mit diesen zwei erfahrenen nationalen Vertriebsspezialisten, sowie zehn regionalen Key Accounts bauen wir unsere Marktposition weiter aus“, sagt Monitorwerbung-Geschäftsführer Josef Maier.

„Meine Leidenschaft für DooH wurde vor zwei Jahren geweckt. Da sich Monitorwerbung in kürzester Zeit als einer der am schnellsten wachsenden digitalen Out-of-Home-Vermarkter in Österreich und Südtirol etabliert hat, wollte ich Teil dieser Erfolgsgeschichte werden“, sagt Dejan Savic.

Im Herbst wechselte bereits Head of Sales Carina Biedermann von Goldbach Austria zu Monitorwerbung.