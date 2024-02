TV-Wartezimmer feiert im Jahr 2024 sein 20-jähriges Bestehen. Mit seinem Health-TV-Netzwerk konnte das Unternehmen im Vorjahr einen Umsatzanstieg von mehr als 40 Prozent verzeichnen, was das vierte aufeinanderfolgende Rekordjahr in seiner Geschichte markiert. Damit konnte TV-Wartezimmer stärker wachsen als der gesamte DooH-Markt, der 2023 ein Plus von 25 Prozent erwirtschaftete.

TV-Wartezimmer hatte im Februar 2004 damit begonnen, Arztpraxen in Bayern und Sachsen mit TVs auszustatten. Nun erstreckt sich das TV-Netzwerk auf Tausende von Praxen im DACH-Raum. In Deutschland erreicht das Unternehmen nach eigenen Angaben über seine rund 6.500 Standorte mehr als 19 Millionen Spot-Kontakte pro Woche. In Österreich verzeichnete TV-Wartezimmer 2023 eine Steigerung der Netto-Umsätze um 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Laut Claudius von Soos, Leiter Media-Sales bei TV-Wartezimmer, ist das Umsatzwachstum auf eine gestiegene Anzahl von Aufträgen sowie höhere Auftragsvolumina zurückzuführen. „Für uns ist das ein Zeichen dafür, dass die USPs von TV-Wartezimmer im Markt angekommen sind: eine extrem hohe Kontaktqualität durch lange Verweildauern vor den Screens, ein seriöses Werbeumfeld und die effiziente Ansprache von Zielgruppen durch Targeting-Möglichkeiten wie nach Kontext, Haushaltsnettoeinkommen oder Postleitzahlen.“

In den ersten Wochen des laufenden Jahres liegt TV-Wartezimmer wieder über dem Vorjahreszeitraum liegen. Claudius von Soos ist sich deshalb sicher, an die positiven Umsatzergebnisse von 2023 anschließen zu können.