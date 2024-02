DooH und Smartphone-Desinfektion – mit dieser Idee ging das US-Start-up I-Cleanse auf den Markt. I-Cleanse betreibt Desinfektions-Aufsteller, die Smartphones mit UV-Licht desinfizieren. In die Aufsteller ist ein 10- beziehungsweise 18-Zoll-Screen eingebaut, der 15-sekündige Werbespots abspielt. Um weiter zu expandieren, setzt das Start-up jetzt auf die Ad-Management-Plattform Doohclick.

Derzeit hat I-Cleanse Geräte an gut 100 Standorten in den USA. Sie befinden sich in Umgebungen wie Lebensmittelgeschäften, andere Stores, Freizeiteinrichtungen oder Gaststätten, Kongresszentren sowie in Museen und Flughäfen. Werbetreibende sollen die Möglichkeit haben, an den einzelnen Locations ortsbezogen zu werben.

Die Partnerschaft mit Doohclick soll es I-Cleanse ermöglichen, seine DooH-Aktivitäten in den Bereichen Ad Sales, dynamische Planung, programmatischer Einkauf, Kampagnenanalyse und Reporting zu automatisieren und so seine Expansionspläne in neue Märkte in den USA zu beschleunigen.

