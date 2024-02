Der Außenwerber Wall hat in Berlin eine neue Unternehmenszentrale: Von der Friedrichstraße, in der das Unternehmen seit 2022 ansässig war, ging es in die Europacity in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs.

Wall residiert nun schon sein 40 Jahren in Berlin: 1984 zog der Außenwerber mit seinem Unternehmenssitz in die damals noch geteilte Stadt. In der neuen Zentrale in der Heidestraße 38 besetzt Wall nun zwei Etagen.

Damit verfügt das Unternehmen nun über insgesamt drei Unternehmensstandorte in Berlin: die neue Zentrale in der Heidestraße, den 2023 eröffneten technisch-logistischen Standort „Niederlassung Berlin“ in Berlin-Reinickendorf und den Sitz der Tochtergesellschaft „Die Draussenwerber“ in Spandau.

200 Mitarbeiter am neuen Sitz

Von den 680 Wall-Mitarbeitern sind rund 200 im Hauptsitz beschäftigt – von der IT über den Vertrieb bis zur Geschäftsführung. Laut Andreas Scholz, Geschäftsführer Finanzen und Administration, biete der neue Standort die Ressourcen für eine flexiblere Büroplanung, die Digitalisierung und Home Office nötig mache. Zudem sei die Europacity deutlich besser an den ÖPNV und den Fernverkehr angeschlossen. „Wir freuen uns auf den Start in diesen neuen Abschnitt unserer Firmengeschichte hier in der Hauptstadt“, sagt Andreas Scholz.

Nachdem 2022 die Stadtmöbelproduktion in Velten, Brandenburg, geschlossen wurde, ist Wall nun wieder zu 100 Prozent in Berlin ansässig.