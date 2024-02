Der DSS Europe ist die Flagship-Version aller DSS-Konferenzen, die invidis weltweit veranstaltet. Dieses Jahr findet der Summit bereits sechs Wochen früher statt – direkt nach Pfingsten am 22. bis 23. Mai am Flughafen München. Der Grund für die einmalige Terminverschiebung ist ganz einfach: Die Fußball Europameisterschaft Euro 2024 findet in diesem Jahr von Mitte Juni bis Mitte Juli in Deutschland statt und Flüge und Hotels sind deshalb im Juni und Juli sehr teuer. Im Anschluss an die Fußball EM folgen dann auch noch die Olympischen Sommerspielen in Paris. Ein heißer Sportsommer erwartet uns also.

Save the Date: DSS Europe 2024 – 22. – 23. May 2024 im Hilton Munich Airport

Wegen des früheren Termins geben wir bereits jetzt die erste Preview auf das Programm: Thema der diesjährigen DSS Europe ist „Signage & Software“. Auch das invidis Jahrbuch, das exklusiv auf der Konferenz gelauncht wird, wird 2024 CMS- und RDM-Plattformen fokussieren. Zur DSS Europe veröffentlichen wir mit dem invidis Compass auch die erste neutrale Digital Signage-Software-Vergleichsplattform. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Trendthema „DooH & Retail Media“.

Matchmaking ist zurück

Außerdem wird es dieses Jahr noch mehr Networking-Möglichkeiten geben: Erstmals seit der Pandemie bietet invidis wieder Managed Matchmaking an – in diesem Format bringen wir ausgewählte Teilnehmer und Aussteller zusammen.

Mit mehr als 80 Speakern aus der ganzen Welt und global-führende Digital Signage-Anbieter als Teilnehmer, wird die DSS Europe 2024 wieder die führende Branchenkonferenz. Registrierung, Hotelbuchung und Ausstellerbuchungen werden in den kommenden Tagen freigeschaltet.

