Insbesondere für Filialisten ist das Management großer Displaynetzwerke eine Herausforderung. Displays verschiedener Hersteller und unterschiedlichen Alters sind in Stores mit individuellem Ladenlayout installiert. Standardisierte Einstellungen helfen hier nicht weiter.

Der Supermarktbetreiber aus Norddeutschland überwacht und steuert in einem Pilotprojekt 750 Samsung-Screens (MD 46-55) über die Remote Device Management-Lösung Mon App des Karlsruher Digital Signage-Spezialisten Nexgen.

Die RDM-Lösung ermöglicht zuallererst, alle Screens außerhalb der Öffnungszeiten zuverlässig auszuschalten und saisonale Öffnungszeiten zu berücksichtigen. Während der Öffnungszeiten werden die Screen-Einstellungen über einen Algorithmus so abgestimmt, dass die Displays mit guter Bildqualität zum niedrigsten Stromverbrauch betrieben werden. Mitberücksichtigt wird auch die Beleuchtungssituation im direkten Umfeld der Screens, die standortübergreifend sich ähnelt. Im Eingangsbereich ist typischerweise Tageslicht vorhanden, an der Frischetheke dominiert Kunstlicht.

Remote Device Management reduziert Energieverbrauch um 30%

Kundenbefragungen in den Märkten haben ergeben, dass die mittels Nexgen Mon App optimierte Bildqualität sich optisch kaum von den in Standardeinstellungen betriebenen Screens unterscheidet.

Im Pilotbetrieb konnte die Supermarktkette Energiekosteneinsparungen in Höhe von 30 Prozent erzielen – bei vergleichbarer Bildqualität. Für das Pilot-Netzwerk von 750 Screens spart der Lebensmitteleinzelhändler laut Nexgen über 75.000 Euro im Jahr ein – das entspricht rund 250 Tonnen CO2 jährlich.

Mehr als nur Energieeinsparung

Das pilotierte RDM-Produkt löst auch noch andere weitbekannte Alltags-Herausforderungen im Betrieb. So werden remote von der Leitwarte Software-Popups in den Hintergrund verlegt, Performance-einschränkende Rechner-Prozesse geschlossen und am wichtigsten, der richtige Eingangskanal überwacht. Immer wieder wird von Dienstleistern manuell der HDMI-Kanal umgestellt, um außerhalb der Öffnungszeiten die Displays für andere Zwecke als Digital Signage zu nutzen.

Marc Masurath, Geschäftsführer von Nexgen, ist überzeugt: „Unsere Mon App trifft in Bezug auf Nachhaltigkeit und Kosteneinsparungen den Zeitgeist der Digital Signage-Branche und die Bedürfnisse der Endkunden.“