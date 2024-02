Wer den Iiyama-Stand auf der ISE in Barcelona besuchte, fand nicht nur eine große Auswahl an Displays, sondern auch einige Premieren von neuen Produkten.

Unter den Neuheiten war beispielsweise das Display TE9218UWI-B1AG im 21:9-Format mit 92 Zoll. Es repräsentierte die neue TE18-Serie an interaktiven Ultra-Wide-Touchdisplays und eignet sich unter anderem für Corporate Boardrooms. Bei einer Helligkeit von 450 Candela pro Quadratmeter verfügt es über eine Auflösung von 5K UHD und ein Anti-Glare-Coating. Das Produkt wird voraussichtlich im zweiten Quartal dieses Jahres auf den Markt kommen.

Ebenfalls neu: die TE39-Serie, die grundlegend überarbeitet wurde und auf Android OS läuft. Sie sind nun mit einer Keycam ausgestattet, zusätzlich wurde der Gap zwischen Screen und Gehäuse durch Optical Bonding eliminiert.

Für den Digital Signage-Einsatz

Premiere feierten auch die Screens der LH Signage Series. Die Screens für professionelle Digital Signage-Applikationen sind in acht Größen zwischen 32 und 98 Zoll erhältlich, mit einer Auflösung von 4K UHD. Auf den 24/7-Betrieb ausgelegt, lassen sie sich sowohl im Hoch- als auch im Querformat einsetzen und laufen auf Android OS. Zudem ist die unternehmenseigene cloudbasierte CMS-Software II-Signage2 installiert, die auf der Messe in einer neuen Version präsentiert wurde.

Nicht nur Neuheiten standen bei Iiyama im Fokus; auch die schrittweise Optimierung von Produkten konnte an den Ausstellungsstücken bei der ISE beobachtet werden. Das Display LH5560UHS-B1Ag beispielsweise wurde mit einer neuen Halterung präsentiert. Diese sorgt dafür, dass der 40 Millimeter tiefe Screen dicht an der Wand installiert werden kann. Mittels eines magnetisch unterstützten Mechanismus kann er einfach von der Wand weggeklappt werden, um zum Beispiel Zugang zur Verkabelung zu bekommen.

Erste Outdoor-Produkte

Grundsätzlich wurde auf dem ISE-Stand eine breite Range an unterschiedlichsten Screens präsentiert. Denn selbst wenn man Gaming- und Office-Monitore beiseitelässt und sich nur auf die B2B-Produkte beschränkt, deckt das japanische Unternehmen alles vom kleinsten bis zum großen 105-Zoll-Display ab. So zeigte der Hersteller auch seine Touchdisplays für die Integration in beispielsweise Kiosksysteme. Hier wurde auch das erste Outdoor-Produkt gezeigt: Die Highbrightness-Prolite OTF16-Serie wurde speziell für Anwendungen in beispielsweise Packstationen und Tankstellen entwickelt. Sie ist erhältlich in den Formaten 15,6 und 21,5 Zoll und verfügt über ein Anti-UV-Coating sowie den Schutzfaktor IP65. Eine Helligkeit von 1.000 Candela pro Quadratmeter gewährleistet eine gute Lesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung.

„So testen wir gewöhnlich neue Applikationsmärkte“ sagt Erkan Sekerci, Sales Director DACH bei Iiyama. „Wir platzieren zwei Produkte und sehen, wie diese angenommen werden.“ Bei der großen Auswahl an Produkten sei es von zentraler Bedeutung, immer passende Produkte für die Bedürfnisse der Kunden parat zu haben.

Seit 1993 in Deutschland

Eine Strategie, mit der Iiyama bereits seit längerer Zeit gut fährt. Das 1973 gegründete japanische Unternehmen gründete 1993 in Deutschland seine Niederlassung – und will laut eigener Aussage mit „konsistenter Entwicklung hohe Qualität bieten“.

Dies bedeute, dass man Konstanz und Flexibilität optimal miteinander verbinde, erklärt Erkan Sekerci, der selbst sei 1997 bei Iiyama tätig ist. Für die Konstanz ist auch das große Warenlager in den Niederlanden ein wichtiger Faktor, von dem aus die europäischen Märkte versorgt werden. „Uns ist wichtig, dass wir trotz der umfangreichen Range eine gute Verfügbarkeit haben“, beton der Sales Director.

