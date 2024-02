Die Infocomm startet die Registrierung: Die größte ProAV-Messe Nordamerikas findet dieses Jahr vom 8. bis 14. Juni im Las Vegas Convention Center statt. Die Ausstellung selbst öffnet wie immer die letzten drei Tage, vom 12. bis 14. Juni.

„Die Infocomm 2024 ist der Ort, an dem die Pro-AV-Branche – von Herstellern über Integratoren und Händler bis hin zu Endverbrauchern – zusammenkommt, um sich auszutauschen, sich über die neuesten Trends zu informieren und die neuesten Technologien zu erkunden“, sagt David Labuskes, CTS, CAE, RCDD, Chief Executive Officer von Avixa, dem Veranstalter der Infocomm. „In einer sich ständig weiterentwickelnden Branche in einer sich ständig weiterentwickelnden Welt ist es für die Fachleute der Branche von entscheidender Bedeutung, sich ständig weiterzubilden und den Status quo in Frage zu stellen, um Lösungen hervorzubringen, die einen Unterschied machen.“

Die Ausstellungsfläche

Die Ausstellung auf dem Showfloor umfasst die Bereiche Audio, Content Production und Streaming, Conferencing und Collaboration, Digital Signage, Enterprise IT, Lerntechnologien sowie Events und Entertainment.

In der Trailblazers Zone zeigen Erstaussteller ihre Lösungen – darunter Software-Applikationen und Content-Creation-Tools. Zu den Unternehmen, die hier ausstellen, gehören Design Huddle, Domotz, Gowin Semiconductor Corporation, Havrion, Hylite LED, Newblue, Treble Technologies und Vitex LLC.

Die Infocomm bietet 10 Führungen durch die Ausstellungszone an, spezialisiert auf folgende Themen: Digital Signage, Learning, Conferencing & Collaboration, Audio, Corporate-IT, Nachhaltigkeit sowie Content-Produktion und Streaming. Diese zweistündigen Führungen, die von Branchenexperten geleitet werden, finden am 12. und 13. Juni statt.

„Wir freuen uns, die Registrierung für die InfoComm 2024 zu starten und erwarten mit Spannung die Rückkehr nach Las Vegas, einer Stadt, die den Herzschlag der professionellen AV-Industrie verkörpert und in der technologische Innovationen an jeder Ecke pulsieren. Die Infocomm ist die Drehscheibe für technologische Innovationen und grenzenlose Möglichkeiten, die zu Inspiration und Entdeckungen anregen“, sagt Rochelle Richardson, CEM, Senior Vice President of Expositions and Events, Avixa.

Das Fortbildungsprogramm

Das Fortbildungsprogramm beginnt schon am Samstag, den 8. Juni, mit 13 Trainingskursen und 18 Technik-Workshops, darunter neue Kurse zu AVoIP-Grundwissen und Unreal-Engine-Workflows. Das Programm wird während der gesamten Woche mit Herstellerschulungen und mehr als 100 Sessions fortgesetzt. Diese konzentrieren sich auf aktuelle Trends der AV-Branche, wie zum Beispiel praktische Anwendungen von KI und nachhaltige Praktiken im AV-Lebenszyklus.

Zehn weitere Fortbildungsveranstaltungen gibt es zu den Themen Audio, Business- und Projektmanagement, Konferenzen und Collaboration, Content-Produktion und Streaming, Design und Integration, Digital Signage, Diversität und Inklusion, Unternehmens-IT, Events und Unterhaltung sowie Lernräume.

Gemeinsam mit der Digital Signage Federation veranstaltet die Infocomm die D-Sign-Konferenz. Die Hetma präsentiert den Higher Education Summit. Mit der NSCA für AV-Integratoren findet das Bizskills-Programm statt. Erstmals gibt es die Transform @ Infocomm 2024 statt, die in Zusammenarbeit mit Object Management Group produziert wird und vom 12. bis 14. Juni eine eigene Halle, eine Konferenz und Networking-Gelegenheiten zum Thema digitale Transformation bietet.

Der spanischsprachige Congreso Avixa kehrt am Dienstag, den 11. Juni, für ein halbtägiges Programm zurück. Auch Avixa Xchange Live, die Live-Version von virtuellen Community Avixa Xchange, findet wieder statt. Das Format bietet von Mittwoch bis Freitag eine Reihe interaktiver Sessions, Mixer und Meetups.

Die Sponsoren für die Infocomm 2024 sind Strategic Show Partner Crestron und Supporting Show Partner Shure Incorporated.

Die Registrierung läuft über die Website der Infocomm: https://www.infocommshow.org/