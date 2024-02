Der Distributor Exertis AV stellte auf der ISE dieses Jahr seine neue Kundenkampagne vor: Unter dem Claim „Home of ProAV“ präsentierte sich der Exertis-Stand unter einem Himmel aus Länderflaggen als Zuhause für die internationale Branche. Aus der Exertis-Gruppe kamen Kollegen aus ganz Westeuropa, Großbritannien, der DACH-Region, Skandinavien und den USA. Teil des Standkonzepts war auch ein Networking Hub. Daneben zeigte der Distributor neue Produkte von Barco, Smart Media Solutions und Maxhub.

Mit dabei war die neue All-in-One-Videobar von Barco, die Clickshare mit Audio und Video verbindet. Von Smart Media Solutions zeigte Exertis die neue Halterungsserie Ever für den Arbeitsplatz. Seit Anfang des Jahres vertreibt der Distributor auch die Lösungen von Maxhub. Für seinen Stand brachte er das neue Maxhub Xcore Kit mit, ein Hardware-Kit bestehend aus Display und Peripheriegeräten optimiert für Microsoft Teams.

Kurz vor der ISE hatte Exertis auch weitere neue Distributionspartnerschaften angekündigt: Neu im Portfolio in bestimmten Regionen sind die Display-Lösungen der TCL-Tochter Moka. Die Lösungen von des AVoIP-Spezialisten Kramer gibt es jetzt über Exertis auch in der Schweiz und in Österreich.

Mike Hommel, Marketing Director DACH und ISE-Projektleiter, sagt: „Unser Standplatz und der Wechsel in Halle 2 waren ausgezeichnet – das Standkonzept mit „Home of ProAV“ als Networking-Hub hat sich für alle Länderkollegen als äußerst erfolgreich erwiesen. Wir haben nicht nur inspirierende Gespräche geführt, sondern auch gemeinsam mit unseren Partnern spannende Aktionen auf den Weg gebracht, die in den kommenden Monaten unseren Kunden einen nachhaltigen Mehrwert bieten werden.“

Für René Schülein, der seit August 2023 Managing Director DACH bei Exertis ist, war es der erste ISE-Auftritt. Auch er zeigt sich zufrieden: „Die ISE verlief äußerst erfolgreich und wir sind begeistert über die positive Resonanz auf unser internationales Standkonzept. Ein herzlicher Dank gilt unseren Kunden für ihren Besuch und unseren Herstellern für ihre Unterstützung.“

Für seine Hausmesse, die S14 Solution Days, kündigte Exertis in Barcelona bereits ein neues Messekonzept an. Sie wird am 10. September in Uhingen in der Nähe von Stuttgart stattfinden.