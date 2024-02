Eyefactive zeigte auf der ISE 2024 an mehreren Partnerständen seine integrierten Touchscreen-Lösungen. Prämiere feierte in Barcelona ein 55-Zoll-Display mit PCAP-Multitouch und Objekterkennung. Der Screen reagiert auf bis zu 40 Berührungen gleichzeitig. Außerdem verfügt er über eine Helligkeit von 1.000 Candela pro Quadratmeter, 4K-Auflösung und einem Kontrastverhältnis von 4.000:1. Die Optical-Bonding-Technologie soll die Haltbarkeit und die visuelle Leistung des Displays weiter verbessern.

Mit dabei in Barcelona war außerdem ein 86-Zoll-Touchscreen mit IR-Objekterkennung. Dieser Screen verwendet die im Oktober 2023 gelaunchte Touch-Technologie mit Infrarot-Rahmen, die Objekterkennung auf Screens mit bis zu 98 Zoll erlaubt. Diese Lösung sah man auf der ISE am Stand von Exact Solutions. In den Messehallen war Eyefactive außerdem auf den Ständen von Microtouch, Peerless-AV und Vioso präsent.