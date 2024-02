Im Mai 2022 launchte Google offiziell Chrome OS als Betriebssystem für Digital Signage. Es war Googles zweiter Anlauf, sich in der Branche zu etablieren. Man musste Integratoren und CMS-Anbietern zunächst einmal erklären, was Chrome OS eigentlich ist und wie sich das Betriebssystem von Android unterscheidet.

Auf der darauffolgenden ISE im Januar 2023 war dann eines von Googles Zielen, sein Partnernetzwerk auszubauen. Denn ohne CMS-Partner, die ihre Software für das Betriebssystem anpassen, kann der Markteintritt schwer gelingen. Das CMS-Partnernetzwerk ist einer der drei Vertriebskanäle von Google Chrome OS, neben dem Channel-Partnernetzwerk und dem eigenen Sales Team.

Einer der ersten CMS-Partner von Chrome OS war Signagelive. Auch weiterhin sucht Google die Zusammenarbeit mit passenden Plattform-Anbietern. „Bei unseren CMS-Partnern sind wir auf der Suche nach innovativen und globalen Anbietern, die auch über einen fortschrittlichen Tech Stack und die notwendigen Service-Kapazitäten verfügen“, erklärt Filipe Ho auf der ISE.

Launch der neuen Acer Chromebox Mini

Auf der ISE 2024 rückte Google nun stärker die Hardware in den Fokus – und stellte gemeinsam mit Partnern wie Acer neue Chromeboxen vor. „Unser Fokus ergibt sich immer aus dem, was die Kunden gerade brauchen. Für dieses Jahr haben wir einen Bedarf an der richtigen Hardware ermittelt.“ Zum ersten Mal weltweit zeigte Acer auf dem Google-Stand seine neue Chromebox Mini vor. Mit dem super kleinen Format ist sie vor allem für Digital Signage-Kioskanwendungen entwickelt. Sie soll im zweiten Quartal dieses Jahres auf den Markt kommen.

Die neue Acer-Chromebox kann vier Displays gleichzeitig mit 4K-Content versorgen und verfügt über eine lüfterlose Intel Jasper Lake 6W CPU. Damit ist sie noch einmal leistungsfähiger als die ebenfalls neue Lenovo Chromebox Micro, die auf der DSE im Dezember 2023 vorgestellt wurde und auch auf der ISE dabei war.

Auf der Roadmap für dieses Jahr steht für das Google-ChromeOS-Team wenig überraschend das Thema AI. Teil der AI-Strategie ist laut Filipe Ho die Integration von Vision Analytics Data.

Das Engagement für den Digital Signage-Markt zeigt Google nicht nur auf der ISE. Zum zweiten Mal wird Google mit Chrome OS auch wieder als Partner auf der DSSE im Mai dabei sein. Die Konferenz in München ist für den Software-Giganten auch eine Art Heimkommen: Mit einem großen Entwicklerteam in der bayerischen Hauptstadt ist Chrome OS zumindest teilweise „made in Germany“.