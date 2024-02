In Barcelona hat Humly die Integration von Appspace-Lösungen in seine Booking-Hardware vorgestellt – und zeigte diese Integration das erste Mal in Europa.

Im Mittelpunkt stand dabei die Hot-Desking-Funktion, die die integrierten Sensoren von Humly mit dem Ressourcenmanagement-Funktionen der Work-Experience-Plattform Appspace kombiniert. Konkret führte das Unternehmen vor, wie sich ein Schreibtisch über die Appspace-Software buchen lässt. Diese Buchungen erscheinen automatisch auf dem lokalen Humly-Buchungsgerät, das zum Beispiel unter einer Schreibtischfläche angebracht ist.

„Appspace bietet eine umfassende Plattform mit vielseitigen Lösungen, die vom Intranet über Digital Signage bis hin zur Raumbuchung reichen, und wir haben in Nordamerika eine starke Partnerschaft aufgebaut“, sagt Anders Karlsson, CEO von Humly. „Die Kopplung von Appspace mit den Raum- und Tischbuchungsgeräten von Humly schafft eine attraktive Lösung für Unternehmenskunden, wobei die innovative Sensordatenausgabe, die Benutzeroberfläche und der Formfaktor von Humly die Raumbuchungserfahrung sowie die Hot-Desking-Funktionalität verbessern. In unserem Bestreben, unseren Kunden eine Reihe von integrierten Hardware- und Software-Optionen für die Raumbuchung anzubieten, freuen wir uns, unsere Partnerschaft mit Appspace auch Integratoren und Endnutzern außerhalb Nordamerikas vorstellen zu können.“