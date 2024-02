Retail Media war ein Thema, das wir hier auf invidis 2023 intensiv begleitet haben. Logisch, dass es auf unserer Konferenz DSS ISE eine große Rolle spielen sollte. Deshalb schlossen wir an die Mini-Version des Digital Signage Summits – den DSS ISE – gleich ein zweites Format an: das ISE Retail Forum. Wir holten dafür Retailer und Retail-Signage-Experten in die Fira Barcelona – mit großem Erfolg: Der Saal war prall gefüllt und die Diskussionen auf der Bühne ertragreich. Hier einige Impressionen des DSS ISE und des ISE Retail Forums:

Anzeige