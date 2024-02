Für uns bei invidis ist die ISE das Highlight des Jahres. Hier kommen alle aus der Branche, über die wir tagtäglich schreiben, zusammen. Am Ende sind die vier Messetage nie genug, um alles zu sehen und mit jedem intensiv zu sprechen. Doch auch unser Team wächst und jedes Jahr gehen wir einen Schritt weiter mit unserer Berichterstattung: Dieses Jahr führten wir so viele Interviews wie nie zuvor – einige davon auch als Videoformat. Wir veranstalteten neben unserer DSS-ISE-Konferenz auch das ISE Retail Forum und waren überwältigt vom Interesse an beiden Events.

Wir sagen von Herzen ein großes Danke an alle, mit denen wir sprachen, die zu den Events kamen und die unsere tägliche Berichterstattung verfolgen.

