Eines der Highlights auf dem ISE-Stand von Optoma war die optimierte All-in-One-LED FHDQ135S mit 135 Zoll. Sie eignet sich laut Optoma unter anderem für Hörsäle, Unternehmenslobbys, Museen, Gotteshäuser und den Einzelhandel.

Ausgestattet mit SMS-4-in-1-Technologie liefert das FHDQ135S liefert bis zu 800 Nits Helligkeit, gute Kontrastverhältnisse und eine hohe Energieeffizienz. Zusätzlich verfügt die Lösung über einen 170-Grad-Betrachtungswinkel und die Möglichkeit, sich mit einem zweiten Bildschirm zu verbinden. Die LED-Wall ist vorkalibriert und bietet einen Standby-Modus für einen reduzierten Stromverbrauch.

Displays und Projektoren

Unter anderem war am Stand auch die Displays der N-Serie vertreten. Sie sind sowohl im Hoch- als auch Querformat vorhanden und in fünf Größen erhältlich: 55, 65, 86 und 98 Zoll. Die Screens sind für den 24/7-Einsatz konzipiert. Zubehör bietet Optoma ebenfalls an, zum Beispiel die SC26B USB-Webkamera von Optoma und BM21 Bluetooth-Lautsprecher.

Auch seine Projektorenpalette zeigte das Unternehmen, darunter unter anderem die 4K-Lösungen ZK810T und ZK810TST mit Short-Throw-Option. Sie sind mit der Duracore-Lasertechnologie ausgestattet und verfügen über ein einfach zu installierendes 4K-Telezentrik-Objektivdesign mit vollständig motorisierter Lens-Shift Funktion sowie einen1,6-fachen motorisierten Zoom und Fokus.