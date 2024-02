Bei Sony gab es in Barcelona einen neuen Standbereich zu entdecken: Neben anderen Produkten und Neuigkeiten, zum Beispiel im Crystal-LED-Bereich, wollte das Unternehmen mit dem Retail-Abschnitt zeigen, welche Möglichkeiten die Bravia-Displays dem Vertical liefern können. Laut Christopher Mullins, Head of Bravia Professional Displays bei Sony Europe, ist vor allem der Premium-Retail ein Bereich, den Sony zukünftig verstärkt fokussieren will.

Dabei stand auch die BZL40-Serie im Fokus, die sich vor allem für schwierige Lichtverhältnisse eignet. Die Displays bis 85 Zoll verfügen hierfür eine Kombination von zwei Technologien: Low-Reflection-Filter, um Lichtreflexionen so gering wie möglich halten sowie Anti-Glare-Filter. Die „Deep Black Non-Glare“-Kombination ermöglicht ein tiefes Schwarz und einen erweiterten Sehwinkel, ohne die Farbintensität zu beeinträchtigen.

Dadurch erreicht die BZL40-Reihe eine Helligkeit von 700 Nits und einen Haze-Level von 47 Prozent – Ausnahme ist das Modell FW-85BZ40L, das 650 Nits bei 58 Prozent Haze produziert.

Um die Unterschiede zu den anderen Serien herauszuarbeiten, hatte Sony einen kleinen Showcase errichtet, der ein BZL40- und ein BZL35-Display in direktem Vergleicht zeigte – mit an oder ausgeschaltetem Licht. Die BZ35L-Serie umfasst vier Modelle in 55, 65, 75 sowie 85 Zoll und verfügt über eine Helligkeit von 550 Nits. Wie das Steup anschaulich zeigte, konnte das BZL35 bei kontrolliertem Licht gleich gute Ergebnisse erzielen, während das BZL40 bei hellem Umgebungslicht punktete.

Im Rahmen der Retail-Präsentation stellte Sony zudem seine zahlreichen Partner im Rahmen seines SoC-Partnersystems vor. Das Präsentations-Display zeigte zudem anschaulich einen der neuen Partner: Ameria, dessen No-Touch-Technologie in den Screen integriert war.