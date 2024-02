Der Schweizer Digital Signage-CMS-Anbieter Spinetix launchte im November 2023 seine eigene Mediaplayer-Serie. Auf der ISE 2024 stellte Spinetix jetzt das jüngste Modell vor: den iBX440. Er ist der leistungsfähigste Player der iBX-Serie und speziell für große Videowände entwickelt. Mit 4 HDMI-Ausgängen und einem Intel-Core-Prozessor der neuesten Generation kann er vier 4K-Screens mit 60 fps bespielen.

Der Player ist mit dem speziell entwickelten Signage-Betriebssystem Spinetix DSOS ausgestattet. Er lässt sich in das Spinetix-eigene CMS, genannt Arya, integrieren. In Arya findet man jetzt zusätzlich eine Videowall-Management-Funktion. Damit lassen sich Inhalte in verschiedenen Videowand-Layouts im vertikalen oder horizontalen Modus einrichten.

„Nach der erfolgreichen Einführung unserer iBX-Player-Familie beschleunigen wir die Markteinführung neuer Geräte, die auf spezifische Anwendungen abzielen. Der neue iBX440 ist ein perfektes Beispiel für diese Strategie“, sagt Francesco Ziliani, CEO von Spinetix. Die Idee hinter dem neuen Player ist es, Multi-Screen-Inhalte einfach und für jedermann zugänglich zu machen, wie der Spinetix-CEO weiter erklärt. Der iBX440 arbeitet dabei Hand in Hand mit dem Arya CMS.