Flughäfen gelten als besonders starkes Werbeumfeld: Sie ziehen ein kaufkräftiges Publikum an und haben eine hohe Aufenthaltsdauer. Zudem löst das Flughafen-Umfeld bei den meisten Reisenden eine positive Stimmung aus, die sich auf ihre Kauflaune auswirkt. Das belegt eine aktuelle Studie von Außenwerber JC Decaux, der 153 Flughäfen vermarktet. JC Decaux ließ die Studie von Ipsos durchführen und veröffentlichte sie unter „First Class Advertising – The Enduring Magic of Airports“.

Zielgruppe: junge und kaufkräftige Leute

Laut der Ipsos-Studie sind Flugpassagiere tendenziell jünger im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Besonders stark vertreten ist die Altersgruppe 25 bis 44. Die Anzahl der Geschäftsreisenden ist im Vergleich zu 2019 gestiegen: 24 Prozent gegenüber 22 Prozent. Geschäftsreisende fliegen im Durchschnitt häufiger als der Durchschnitt der Flugpassagiere: In den letzten zwölf Monaten unternahmen sie fast 5 Flugreisen im Vergleich zum Gesamtdurchschnitt 3,6.

Die Studie untersuchte auch die Zukunftsaussichten von Flughäfen als Werbeumfeld. Das Ergebnis: Die Absicht, das Flugzeug als Verkehrsmittel zu nutzen, soll weltweit stabil bleiben. Dabei nehmen die Reisenden Flughäfen als integralen Bestandteil des Reiseerlebnisses, nicht nur als Zwischenstation wahr.

Gute Laune dominiert das Stimmungsbild

Die vorherrschenden Gefühle beim Abflug und bei der Ankunft sind freudige Erregung und Neugier. Die meisten Flugpassagiere schätzen den Flughafen als besonderen und attraktiven Ort:

71 Prozent äußern sich positiv über die räumliche Gestaltung und Atmosphäre von Flughäfen.

71 Prozent betonen die markante und exklusive Natur des Flughafenerlebnisses im Gegensatz zur Routine des Alltags.

68 Prozent stimmen zu, dass Flughäfen ein wesentlicher Bestandteil ihres Urlaubs- oder Reiseerlebnisses sind.

Flughäfen fördern spontane Kaufentscheidungen

Das alles wirkt sich nach den Ergebnissen von Ipsos positiv auf die Kauflaune der Reisenden und auf die Wahrnehmung von Werbung aus. Die Atmosphäre begünstige vor allem auch Spontankäufe:

85 Prozent aller Flugreisenden haben in den letzten 12 Monaten Käufe am Flughafen getätigt.

65 Prozent der Flugreisenden geben an, dass ihre Käufe am Flughafen nicht geplant waren.

Die Mehrheit der Reisenden betrachtet Flughafenwerbung positiv.

70 Prozent der Fluggäste sehen sich gerne Ausstellungsflächen, Läden, Werbung und Ähnliches am Flughafen an.

Im Vergleich zu Online- oder Social-Media-Werbung bewerten die Teilnehmer Flughafenwerbung positiver. „Global“, „erfolgreich“, „innovativ“, „vertrauenswürdig“ und „renommiert“ sind die häufigsten Eigenschaften, die mit Marken in Verbindung mit Flughafenwerbung genannt werden.

Ein weiterer Vorteil von Flughäfen für werbende Brands ist, dass sie Konsumenten im gesamten Purchasing-Funnel erreichen, von der Aufmerksamkeitsphase bis zur Kaufentscheidung. 77 Prozent der Teilnehmer gaben an, in den letzten 12 Monaten mindestens einmal nach oder während ihrer Reise aufgrund einer am Flughafen gezeigten Werbung aktiv gehandelt zu haben.

Zur Methodik der Studie Die Studie umfasste eine 15-minütige Online-Umfrage mit 11.368 Teilnehmern im Alter zwischen 18-65 Jahren aus 14 globalen Märkten: Australien, Belgien, Brasilien, Festlandchina und der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong, Frankreich, Deutschland, Indien, Italien, Saudi-Arabien, Singapur, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien und den USA. Die Untersuchung wurde zwischen dem 2. November und dem 1. Dezember 2023 durchgeführt. Weitere Informationen zur Methodik und zur Datengrundlage stellt JC Decaux auf Anfrage zur Verfügung.

Anzeige