Am 11. Februar startet in den USA wieder das Sportspektakel des Jahres: Im Superbowl kämpfen die Kansas City Chiefs mit den San Francisco 49ers um die NFL-Meisterschaft im American Football. Das Mega-Event findet dabei im Allegiant Stadium in Paradise, Nevada, statt.

Für die Chiefs geht es dabei um den vierten Titel – doch Digital Signage-Champion ist das Spitzenteam aus Kansas City, Missouri bereits 2023 geworden. Der Football-Club rüstete die digitalen Kapazitäten seines eigenen Stadion auf und entschied sich für mehr als 600 Bravia-Displays von Sony – aus den Serien BZ35J und BZ40H – installieren. Die Formate der Screens reichen dabei von 43 bis 75 Zoll. Sie hängen unter anderem in den Premium-Bereichen, einschließlich der Suiten.

Mit AVI-SPL und Flexibilität

Als Integrator war AVI-SPL tätig, für Sony wurde sich unter anderem wegen der Flexibilität in zukünftigen IP-Aufrüstungen wieder entschieden. Pat Mitchell, Project Director MEP and Construction bei den Kansas City Chiefs, erklärt: „Wir hatten einige veraltete Bildschirme und versuchen nun, flexibler zu bleiben, wenn wir entscheiden, ob wir unsere derzeitige SMATV-Verteilung beibehalten oder zu einer IPTV-Lösung wechseln wollen. Es war wichtig, ein Produkt zu haben, das auf das IPTV aufgerüstet werden kann.“

Zusätzliche Vorteile lagen in den Verbesserungen der nächsten Sony-Generation: eine geringere Stellfläche, ein geringeres Gewicht und ein schlankeres Profil. Zusätzlich legten die Chiefs Wert auf einen reibungslosen Betrieb. Matt Diemand, Koordinator für Partnerschaftsstrategie, erklärt: „Auf der Seite der Fans und insbesondere auf der Seite der Kundenpartner sind Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit von größter Bedeutung. Wenn etwas modern ist, sich mit ein oder zwei Knöpfen leicht einschalten lässt und nahtlos funktioniert, ist das großartig. Wir hatten unsere vorherigen Displays so lange, weil sie einfach funktionierten, und wir erwarten, dass wir mit den neuen Sony-Modellen gut für die Zukunft gerüstet sind.“

Die Kansas City Chiefs haben bereits mehrere hundert Displays installiert, in den nächsten Spielzeiten soll das Projekt vorangetrieben werden. Für dieses Wochenende liegt die Aufmerksamkeit der Chiefs-Fans sowie auf einem Stadion in Nevada.