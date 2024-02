Open Spaces heißt die neue All-in-Lösung für die Raumbuchung von Kindermann. Sie eignet sich für Working-, Conferencing- und Collaboration-Spaces. Dabei besteht das System aus zwei Komponenten: einem digitalen Türschild und dem Windows-Konfigurationstool.

Das 10-Zoll-Türschild ist ein professionelles Android-Tablet mit Touchfunktion. Raumbuchungen lassen sich auf diese Weise direkt am Türschild auslösen und sich automatisiert in den Outlook-Kalender übertragen. Auf diese Weise können auch bestehende Buchungen verlängert oder die Belegung anderer Räume angezeigt werden. Die integrierte Status-LED zeigt mit verschiedenen Farben an, ob der Raum frei, bald belegt oder aktuell in Nutzung ist.

Per Windows-Setup wird das System Schritt für Schritt über das Konfigurationstool eingerichtet. Nacheinander werden Lizenz- und Exchange-Daten abgefragt. Dabei helfen sowohl eine Dokumentation als auch Infotexte bei jedem Feld, um die richtigen Daten zu finden und einzutragen. Danach sind die Schilder lizensiert und können optisch verändert werden. Unter dem Reiter „Türschilder“ kann nun im Rahmen des inkludierten Templates das Logo gesetzt und mit den Firmenfarben individualisiert werden. Abschließend wird das Raumpostfach mit dem Türschild verknüpft.

Auf Anfrage unterstützt Kindermann auch bei der Erstellung von Templates im Look-and-Feel des Corporate-Designs des Kunden. Das Unternehmen sieht Open Spaces vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen im Einsatz, die kein Abomodell wünschen, aber doch eine optisch ansprechende und skalierbare Lösung suchen.

